Психологи сравнили, как чтение книг и ТВ влияют на детей

Чтение показало наиболее значимое влияние на увеличение словарного запаса ребенка, а цифровые устройства дали негативный результат, говорится в результатах кросс-культурного исследования, в котором приняли участие ученые из 13 стран, включая Россию.

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О результатах исследования, посвященного особенности развития детей в условиях пандемии COVID-19, рассказала доцент Университета Осло Наталия Картушина в ходе международного психологического форума «Ребенок в цифровом мире», который прошел в начале июня в режиме онлайн. В исследовании приняли участие родители более 1700 детей в возрасте 1-3 лет, которые оценили их развитие в начале и в конце первой волны пандемии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

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Взрослые рассказали ученым о различных видах деятельности, которыми они занимаются со своими детьми, например, чтением книг, играми, пением, просмотром телевизора, игрой на цифровых устройствах. В результате именно чтение показало наиболее значимое влияние на увеличение словарного запаса ребенка. Совместное чтение родителей и детей, как показали результаты исследования, сглаживает негативные эффекты, которые могут быть вызваны изоляцией.

Просмотр телевизора наоборот показал негативное влияние на речевое развитие ребенка. Однако именно такое времяпровождение было очень популярным в семьях с детьми во всех странах. Таким образом, результаты исследования в очередной подчеркивают значимость реального общения детей между собой, а также с родителями, делают вывод психологи.

«Дети, которым читают больше, учат больше слов, – подчеркивает Картушина. – Это согласуется с предыдущими исследованиями, говорящими о том, что чтение связано с лексическим развитием ребенка. Дети, которые больше проводят времени перед телевизором, выучивают меньше слов».

По ее мнению, представленность цифровых устройств в жизни ребенка имеет и побочные эффекты.