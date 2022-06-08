Педиатр объяснила, как предупредить ожирение у ребенка

Количество детей, страдающих ожирением растет с каждым годом. По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек на планете имеют лишний вес, при этом 30 миллионов детей и подростков Европейского региона имеют избыточную массу тела. Как предупредить развитие ожирения у ребенка, читайте в нашей новости.

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие факторы влияют на развитие детского ожирения, стоит обратить внимание на генетику и то, чем семья питается дома.