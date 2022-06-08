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1 час назад

Педиатр объяснила, как предупредить ожирение у ребенка

Letidor.ruиещё 2

Количество детей, страдающих ожирением растет с каждым годом. По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек на планете имеют лишний вес, при этом 30 миллионов детей и подростков Европейского региона имеют избыточную массу тела. Как предупредить развитие ожирения у ребенка, читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, как предупредить ожирение у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие факторы влияют на развитие детского ожирения, стоит обратить внимание на генетику и то, чем семья питается дома.

Также необходимо отказаться от привычки есть перед телевизоров, заниматься спортом и следить за нормальной продолжительности сна у детей, недостаточный сон — фактор риска развития ожирения.

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