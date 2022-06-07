Как отучить ребенка спать с родителями

Приучить спать ребенка в своей кровати нужно до двух лет, поскольку потом пробуждается страх потерять родителей. В случае когда детская кроватка стоит в комнате родителей позднее, то лучше ее не переставлять сразу, а подготовить малыша к переезду постепенно, рассказала гештальт-терапевта Мария Соснина.

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По ее словам, в новой комнате ребенку можно давать играть, разместить там любимые игрушки и организовать уголок, а также определить границы родительской комнаты.

Соснина отметила, что чем дольше затягивать этот момент, тем сложнее отучить малыша от родительской кровати.

Врач добавила, что иногда к переезду не готовы гиперопекающие и тревожные родители. Однако затягивание ситуации может привести к инфантилизации малыша, он не сформирует социальные и познавательные навыки, будет страдать коммуникативная деятельность.