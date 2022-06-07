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2 часа назад

Как отучить ребенка спать с родителями

Москва24

Приучить спать ребенка в своей кровати нужно до двух лет, поскольку потом пробуждается страх потерять родителей. В случае когда детская кроватка стоит в комнате родителей позднее, то лучше ее не переставлять сразу, а подготовить малыша к переезду постепенно, рассказала гештальт-терапевта Мария Соснина.

Как отучить ребенка спать с родителями
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, в новой комнате ребенку можно давать играть, разместить там любимые игрушки и организовать уголок, а также определить границы родительской комнаты.

Соснина отметила, что чем дольше затягивать этот момент, тем сложнее отучить малыша от родительской кровати.

Врач добавила, что иногда к переезду не готовы гиперопекающие и тревожные родители. Однако затягивание ситуации может привести к инфантилизации малыша, он не сформирует социальные и познавательные навыки, будет страдать коммуникативная деятельность.

Также, по мнению специалиста, продолжительный совместный сон может негативно сказываться на супругах. Она пояснила, что женщина все внимание начинает переключать на ребенка, от чего страдает мужчина, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Дети,Мария Соснина,
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