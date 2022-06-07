Главные ошибки родителей при воспитании мальчиков

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главные ошибки при воспитании мальчиков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Во-первых, он советует отказаться от насмешек над детьми, даже если у них что-то не получается с первого раза. Таким поведением родители обесценивают действия мальчика, вселяют в него неуверенность и чувство бессилия.

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Во-вторых, родители часто игнорируют детские вопросы, хотя они для ребенка очень важны.

— Эти формулировки «Потому что», «Подрастешь – поймешь», «Тебе этого не надо знать» не будут способствовать интеллектуальному развитию ребенка. Если он этим интересуется, значит, развивается нейронная шкала и интеллект. А когда родитель игнорирует ребенка, то развитие не происходит. Если не знаете, как ответить, возьмите паузу, изучите тему и расскажите ему. Будьте с ним в контакте,

— объяснил психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Нередко родители не воспринимают ребенка как полноценного члена семьи, но это необходимо. Психолог рекомендует советоваться с ребенком в принятии решений. Это даст возможность наладить доверительный контакт с сыном. Иногда взрослые люди даже не предполагают, что решение может быть на поверхности, а дети часто дают гениальные ответы.

— Когда вы идете в диалог с ребенком, у него формируется навык зрелых коммуникаций. Такие мальчики способны, вырастая, обсудить любую проблему со своей женщиной, они готовы быть в диалоге с коллегами, друзьями и окружением. Мальчик чувствует свою значимость с детства, а достигая зрелого возраста, он не будет нуждаться в том, чтобы подчеркивать ее через деструктивные формы,

— сказал психолог.

Эксперт отметил, что при воспитании мальчика фразы типа «А я же тебе говорила!», «А я же тебя предупреждала» нужно убрать из лексикона. Родителям нужно понять, что ребенок живет на земле в первый раз и он имеет право совершать ошибки.