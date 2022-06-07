О чем важно помнить родителям и детям на отдыхе

На Мещерском пруду уже всё готово к купальному сезону, в том числе деревянные вышки, на которых постоянно будут дежурить спасатели. Осталось дождаться подходящей погоды. Фото: Елена Краснова

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

Начало летних школьных каникул совпало с долгожданным потеплением. Первое, о чём мечтают дети с приходом лета, конечно же, вдоволь накупаться.

«Пока вода в реках, озёрах и прудах прогревается – слишком затяжными были холода, – у родителей есть время рассказать ребятам о том, как уберечься от несчастных случаев на воде», – говорит старший инспектор 5-го РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Алексей Бакмаев.

Наш эксперт подготовил памятку об основных правилах в помощь родителям. Если на ваших глазах произошёл несчастный случай, главное – не паникуйте и немедленно позвоните 101 или 112.

вытащите тонущего из воды, удерживайте его сзади под мышками – при контакте лицом к лицу уйти на дно могут оба;

положите лицом вниз – голова ребёнка должна быть ниже таза;

освободите рот – ил и слизь удобно доставать круговыми манипуляциями в два пальца;

вызовите рвоту нажатием пальца на языковый корень;

можно стучать по спине, как только вода вышла – перекладываем ребёнка на бок. В ожидании медиков вы можете помочь пострадавшему ребёнку:

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