О чем важно помнить родителям и детям на отдыхе

На Мещерском пруду уже всё готово к купальному сезону, в том числе деревянные вышки, на которых постоянно будут дежурить спасатели. Осталось дождаться подходящей погоды. Фото: Елена Краснова
Начало летних школьных каникул совпало с долгожданным потеплением. Первое, о чём мечтают дети с приходом лета, конечно же, вдоволь накупаться.
«Пока вода в реках, озёрах и прудах прогревается – слишком затяжными были холода, – у родителей есть время рассказать ребятам о том, как уберечься от несчастных случаев на воде», – говорит старший инспектор 5-го РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Алексей Бакмаев.
Наш эксперт подготовил памятку об основных правилах в помощь родителям. Если на ваших глазах произошёл несчастный случай, главное – не паникуйте и немедленно позвоните 101 или 112.
ВАЖНО
Главное правило: купаться можно только в разрешённых местах, в купальнях и на оборудованных пляжах. В Западном округе таких мест два: Мещерский пруд в Солнцеве и понтонный бассейн в парке «Фили».