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1 час назад

О чем важно помнить родителям и детям на отдыхе

На Западе Москвы

На Мещерском пруду уже всё готово к купальному сезону, в том числе деревянные вышки, на которых постоянно будут дежурить спасатели. Осталось дождаться подходящей погоды. Фото: Елена Краснова

О чем важно помнить родителям и детям на отдыхе
Фото: На Западе МосквыНа Западе Москвы

Начало летних школьных каникул совпало с долгожданным потеплением. Первое, о чём мечтают дети с приходом лета, конечно же, вдоволь накупаться.

«Пока вода в реках, озёрах и прудах прогревается – слишком затяжными были холода, – у родителей есть время рассказать ребятам о том, как уберечься от несчастных случаев на воде», – говорит старший инспектор 5-го РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Алексей Бакмаев.

Наш эксперт подготовил памятку об основных правилах в помощь родителям. Если на ваших глазах произошёл несчастный случай, главное – не паникуйте и немедленно позвоните 101 или 112.

В ожидании медиков вы можете помочь пострадавшему ребёнку:
  • вытащите тонущего из воды, удерживайте его сзади под мышками – при контакте лицом к лицу уйти на дно могут оба;
  • положите лицом вниз – голова ребёнка должна быть ниже таза;
  • освободите рот – ил и слизь удобно доставать круговыми манипуляциями в два пальца;
  • вызовите рвоту нажатием пальца на языковый корень;
  • можно стучать по спине, как только вода вышла – перекладываем ребёнка на бок.

ВАЖНО

Главное правило: купаться можно только в разрешённых местах, в купальнях и на оборудованных пляжах. В Западном округе таких мест два: Мещерский пруд в Солнцеве и понтонный бассейн в парке «Фили».

Дети,Елена Краснова,МЧС России,
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