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1 час назад

Поможет ли солевая комната вылечить кашель

Letidor.ru

Принято считать, что целительный микроклимат соляных пещер помогает справиться со многими затяжными недугами, совсем не обязательно отправляться в спелеоэкспедицию, чтобы испытать на себе эффект такого метода лечения. Эффективно ли посещение солевых комнат, для укрепления здоровья и избавления от затяжного кашля, читайте в нашей новости.Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какое влияние на организм ребенка оказывает посещение солевых комнат. По мнению специалиста, никакой пользы подобная процедура не принесет.

Поможет ли солевая комната вылечить кашель
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Вы просто водите ребенка в закрытое пространство, куда водят болеющих детей, часто тогда, когда они заразны. Соль не испаряется в воздух в таком количестве, чтобы давать какой-то эффект, а если бы и испарялась, пары соли не влияют на состояние ЛОР-органов.

Врач также отметила, что в солевые комнаты не оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции, поэтому вреда будет больше, чем пользы.

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