Научно доказано: видеоигры могут сделать ребенка умнее

Ругаете ребёнка за то, что он так много времени проводит за игрой? А может, этого не стоит делать. В ходе нового исследования специалисты пришли к выводу, что видеоигры положительно влияют на интеллект детей.

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В США эксперты провели среди 9 тысяч детей в возрасте от 9 до 10 лет тесты, определяющие уровень их умственных способностей. Первое тестирование проводилось в начале исследование, второе - спустя два года. Оказалось, что у тех, кто проводил больше времени за видеоиграми, «значительно улучшились показатели интеллекта».

По словам автора исследования профессора Торкеля Клингберга (Каролинский институт, Швеция), полученные результаты подтверждают и другие эксперименты, связанные с видеоиграми.