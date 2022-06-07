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35 минут назад

Научно доказано: видеоигры могут сделать ребенка умнее

Ferra.ru

Ругаете ребёнка за то, что он так много времени проводит за игрой? А может, этого не стоит делать. В ходе нового исследования специалисты пришли к выводу, что видеоигры положительно влияют на интеллект детей.

Научно доказано: видеоигры могут сделать ребенка умнее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В США эксперты провели среди 9 тысяч детей в возрасте от 9 до 10 лет тесты, определяющие уровень их умственных способностей. Первое тестирование проводилось в начале исследование, второе - спустя два года. Оказалось, что у тех, кто проводил больше времени за видеоиграми, «значительно улучшились показатели интеллекта».

По словам автора исследования профессора Торкеля Клингберга (Каролинский институт, Швеция), полученные результаты подтверждают и другие эксперименты, связанные с видеоиграми.

Все выводы учёных были опубликованы в издании Scientific Reports.

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