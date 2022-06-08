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58 минут назад

Четыре подруги дважды забеременели одновременно

Lenta.ru

В США четыре подруги дважды забеременели почти одновременно и родили детей, которые стали лучшими друзьями. Об этом сообщает New York Post.

Четыре подруги дважды забеременели одновременно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одна из женщин, Мэдди Кастеллано, рассказала в TikTok, что несколько лет назад она и три ее подруги узнали о беременности примерно в одно время, а затем родили с разницей в несколько недель.

«Здорово, что наши малыши стали приятелями еще в утробе»,

— полагает она.

На этом совпадения не закончились, и примерно через год все четыре женщины снова оказались в положении. На этот раз они родили с разницей в несколько месяцев. Сейчас отпрыскам Кастеллано и ее подруг по два и три года. Они проводят много времени вместе и отлично ладят.

Дети,
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