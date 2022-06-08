Четыре подруги дважды забеременели одновременно

Одна из женщин, Мэдди Кастеллано, рассказала в TikTok, что несколько лет назад она и три ее подруги узнали о беременности примерно в одно время, а затем родили с разницей в несколько недель.

На этом совпадения не закончились, и примерно через год все четыре женщины снова оказались в положении. На этот раз они родили с разницей в несколько месяцев. Сейчас отпрыскам Кастеллано и ее подруг по два и три года. Они проводят много времени вместе и отлично ладят.