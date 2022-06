Ученые выяснили, как на самом деле младенцы учат слова

Учёные из Университета Индианы изучили механизм запоминания слов родного языка младенцами. Это исследование проводилось под руководством Линды Смит, заслуженного профессора факультета психологии и наук о мозге Колледжа искусств и наук Университета Индианы, и Элизабет Клеркин, исследователя из Университета Индианы. Все полученные экспертами результаты были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.