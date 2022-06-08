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2 часа назад

Ученые выяснили, как на самом деле младенцы учат слова

Ferra.ru

Известно, что маленькие дети уже в 7-11 месяцев начинают сопоставлять слова с названиями предметов в своём окружении. Но что происходит в их мозге в это время?

Ученые выяснили, как на самом деле младенцы учат слова
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные из Университета Индианы изучили механизм запоминания слов родного языка младенцами. Это исследование проводилось под руководством Линды Смит, заслуженного профессора факультета психологии и наук о мозге Колледжа искусств и наук Университета Индианы, и Элизабет Клеркин, исследователя из Университета Индианы. Все полученные экспертами результаты были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вообще названия предметов довольно редко произносятся одновременно с демонстрацией этих предметов ребёнку. К тому же система памяти младенца вряд ли способна сформировать прочные воспоминания об этом. Специалисты считают, что механизм здесь другой. По их мнению, дети в раннем возрасте запоминают слова благодаря представлениям о предметах, а не повторяющимся связям между объектами и словами. Накапливается вся эта информация со временем именно в памяти.

Смит и Клеркин в ходе исследования провели анализ ежедневных взаимодействий младенцев с предметами, которые находились вокруг них. Всего было изучено 67 часов аудиовизуальных записей 14 малышей. Участвовали в исследовании дети, которым было от 7 до 11 месяцев, причём эксперты изучали их поведение во время еды.

По словам исследователей, первые связи между словами и предметами дети устанавливают благодаря трём составляющим. Это неокортексальная память, действующая память, представления памяти («следы памяти»). Специалисты отмечают, что в мозге младенцев (в неокортексе) длительное время накапливаются визуальные воспоминания об объектах. Когда слово, обозначающее объект, произносится, то эти воспоминания активируются, благодаря чему дети могут быстро установить связь между ними.

Дети,Линда Смит,
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