Подросткам напрмнили главные правила при устройстве на работу

В Подмосковье этим летом планируют работать около 16 000 несовершеннолетних школьников и студентов. Самыми популярными направлениями для трудоустройства традиционно являются: курьерская деятельность, ландшафтный дизайн, делопроизводство и помощник библиотекаря. Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова рассказала, что нужно знать подростку при трудоустройстве на работу.

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По ее словам, самое главное правильно оформить трудовые отношения.

— Подросток должен в обязательном порядке получить письменный трудовой договор на руки. Там должно быть прописано время работы и заработная плата. Дети не понимают разницу между гражданско-правовым и трудовым договорами. Из-за этого подростков часто обманывают, — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что подросткам до 16 дет необходимо получить согласие родителей на трудовую деятельность. С 16 лет школьники и студенты могут соглашаться на работу самостоятельно.

— Просто так подросток не может устроиться на работу. До определенного возраста нужно разрешение родителей. Также отмечу, что на некоторые виды деятельности детей вообще не возьмут, — рассказала собеседница «ВМ».