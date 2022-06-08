Важные правила, если вы отправляете ребенка в деревню на лето

Мы составили небольшой гайд для мам и пап.
Что интересно, далеко не каждый родитель готов так просто отпустить ребенка в деревню, пусть и к родным людям. Многих охватывает настоящий страх — а что, если бабушки и дедушки не справятся или ребенку будет плохо вдали от дома? Чтобы снизить тревожность, вы можете ознакомиться с нашими рекомендациями, которые мы собрали вместе с детским психологом.
Если вы собираете ребенка в последний момент, вы непременно что-то забудете, поэтому подготовку стоит начинать как минимум за неделю. За это время и вы, и ваш ребенок успеете свыкнуться с мыслью, что ближайшие несколько месяцев ребенок проведет на природе. Дайте ребенку свободу выбора, что он хочет взять с собой в дорогу. Не настаивайте, если какие-то вещи вы не одобряете, ваша задача — обеспечить ребенку максимальный комфорт, пока он находится далеко от дома. Нескольких недель вам вполне хватит, чтобы собрать полный чемодан, ничего не забыть, а может, и положить что-то, что в спешке вы бы точно оставили на диване, убегая к ожидающему такси.
В случае, если бабушки и дедушки проводят с ребенком не так много времени, вам стоит позаботиться о том, чтобы родные знали об особенностях ребенка. К примеру, если у вашего сына или дочери есть аллергия на продукты или лекарства, родственники должны знать об этом и не заставлять ребенка есть то, от чего ему точно будет плохо. Помните, что сам ребенок не всегда в состоянии перечить взрослому, даже если знает о своих проблемах.
Когда ребенок едет за город в первый раз, не нужно отправлять его сразу на все лето — это может обернуться довольно серьезной травмой, особенно для младшего школьника. Для начала стоит отправить ребенка отдохнуть на неделю или две, после чего, при благоприятном стечении обстоятельств, продлить пребывание ребенка не составит труда, главное, будьте готовы, что ребенок может отказаться оставаться с близкими еще дольше, поэтому придется продумывать варианты его досуга в другом месте.