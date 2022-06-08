Важные правила, если вы отправляете ребенка в деревню на лето

Мы составили небольшой гайд для мам и пап.

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Что интересно, далеко не каждый родитель готов так просто отпустить ребенка в деревню, пусть и к родным людям. Многих охватывает настоящий страх — а что, если бабушки и дедушки не справятся или ребенку будет плохо вдали от дома? Чтобы снизить тревожность, вы можете ознакомиться с нашими рекомендациями, которые мы собрали вместе с детским психологом.

Не спешите

Если вы собираете ребенка в последний момент, вы непременно что-то забудете, поэтому подготовку стоит начинать как минимум за неделю. За это время и вы, и ваш ребенок успеете свыкнуться с мыслью, что ближайшие несколько месяцев ребенок проведет на природе. Дайте ребенку свободу выбора, что он хочет взять с собой в дорогу. Не настаивайте, если какие-то вещи вы не одобряете, ваша задача — обеспечить ребенку максимальный комфорт, пока он находится далеко от дома. Нескольких недель вам вполне хватит, чтобы собрать полный чемодан, ничего не забыть, а может, и положить что-то, что в спешке вы бы точно оставили на диване, убегая к ожидающему такси.

Сообщите родственникам об особенностях своего ребенка

В случае, если бабушки и дедушки проводят с ребенком не так много времени, вам стоит позаботиться о том, чтобы родные знали об особенностях ребенка. К примеру, если у вашего сына или дочери есть аллергия на продукты или лекарства, родственники должны знать об этом и не заставлять ребенка есть то, от чего ему точно будет плохо. Помните, что сам ребенок не всегда в состоянии перечить взрослому, даже если знает о своих проблемах.

Учитывайте продолжительность каникул