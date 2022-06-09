Россиянам раскрыли способы отучить ребенка ругаться матом

Психологи и педагоги раскрыли россиянам способы отучить ребенка ругаться матом. О том, как искоренить брань из речи детей разного возраста, эксперты рассказали «Ленте.ру».

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Психолог сервиса «Теледоктор24» Наталия Чирикова рассказала, что методы воздействия на детей, ругающихся матом, зависят от их возраста. Кому-то поможет спорт, кому-то — разговор по душам.

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«Если ребенок в возрасте двух-четырех лет употребляет матерные слова, это практически всегда подражание. Поэтому родителям в первую очередь нужно быть внимательными к своей речи. Но если в семье такие слова не используются, малыш может услышать их в садике, — объясняет Чирикова. — Здесь поможет эмоциональная осуждающая реакция родителей».

По ее словам, в этом возрасте ребенок полностью считывает реакции родителей и подражает им, поэтому важно переключать внимание на другие слова и игнорировать брань. «Будьте последовательны, не смейтесь, когда ребенок так говорит, и сами не используйте матерных выражений», — наставляет специалистка.

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Психолог добавила, что в возрасте четырех-семи лет ребенок уже понимает, что плохо говорить определенные слова, но проверяет реакцию родителей.

«Необходимо спокойно объяснить, что такие слова говорить нехорошо. Можно использовать игру, объяснив ребенку, что его любимые супергерои или иные персонажи не ругаются, а выражают свои чувства по-другому. Девочке можно рассказать о прекрасных принцессах и о том, как они разговаривают», — заключает Чиркова.

В возрасте от семи до десяти лет дети могут интересоваться значением неприличных слов, и родителям следует объяснить их значение, пока этого не сделали сверстники на улице, учит психолог.

«При этом важно дать понять, что вы осуждаете использование этих слов, и предложить выражать свои чувства по-другому. Можно сделать игру-соревнование, в которой вы вместе с ребенком будете придумывать "хорошие" слова для выражения удивления, страха и так далее», — рекомендует Чирикова.

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По словам педагога-психолога, руководителя отделения «Виртуальный класс» Ирины Шуваловой, некоторым детям кажется, что, ругаясь матом, они становятся более свободными и не зависят от «скучных» устоев общества.

«В этом возрасте грубое поведение — способ показать силу, а иногда компенсировать низкую самооценку. Нередка нецензурная брань и в том случае, когда подросток хочет выразить протест учителям и родителям, но не имеет других доступных способов самовыражения», — отметила в беседе с «Лентой.ру» Шувалова.

Опрошенные психологи уверены: самой большой ошибкой родителей является прямой тотальный запрет на нецензурную лексику. Он попросту не работает, а запретный плод всегда сладок.

В беседе с подростком, считает Шувалова, необходимо выяснить причины употребления таких слов и уточнить ситуацию, когда он их применяет.

«Если вы понимаете, что нецензурная лексика — это язык общения среды, в которой живет ребенок, покажите ему другую среду, другое общение, других сверстников», — рекомендует психолог.

Педагог уверена, что универсальное средство внутренней саморегуляции и перестройки — спорт: «Покажите своему ребенку, как классно ощущать себя сильным, как приятно ноют мышцы после физических занятий, как круто уметь управлять своим телом. И потребность выражать себя маргинально сильно снизится».

Шувалова также посоветовала договориться с ребенком о том, что есть недопустимые слова, а есть нежелательные. Также она призвала объяснить сыну или дочери, что родителям неприятно, когда подросток употребляет бранные слова. Не менее важно, по ее мнению, похвалить отпрыска, когда он станет ругаться меньше или прекратит вовсе. «Важно оценить, что ребенок ради родителей перестраивает свою манеру общения, а это непросто», — подчеркнула она.

Опрошенные эксперты отмечают, что в воспитании ребенка и отучении его от вредной привычки нужно строго придерживаться нескольких правил: не ругаться матом самим и требовать того же от близких; не обращать внимания на бранные слова из уст детей в возрасте до четырех лет; не стыдить — этот способ не сработает; развивать уровень культуры в семье; научить ребенка говорить о своих чувствах, выражать агрессию и защищать себя в конфликтах приличными способами; выстроить с ребенком доверительные отношения и дать ему понять, что он под защитой; а также просто любить его.