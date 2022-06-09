Как организовать питание ребенка летом

Начались летние каникулы, многие дети уже не посещают сад, а школьники закончили занятия. В связи с этим у родителей возникает вопрос, как организовать питание ребенка с максимальной пользой? Если вы тоже озадачены этой темой, читайте советы нутрициолога.

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Вот и пришло долгожданное лето: время отдыха на даче, свежих ягод и фруктов, солнечных ванн и, конечно же, каникул! Для родителей это пора дополнительной головной боли, так как детей надо куда-то пристроить: если есть бабушки на приусадебном участке — это великое счастье, или удачная покупка путевки в лагерь. Но часть времени дети все равно проведут с родными, поэтому надо тщательно продумать не только их развлекательную программу на свежем воздухе, но и рацион питания.

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В первую очередь напомним, что ожирение названо Всемирной организацией здравоохранения пандемией 21 века, и подрастающее поколение, увы, пополняет печальную статистику страдающих лишним весом людей. За последние 33 года рост ожирения и избыточного веса среди детей и подростков составил 47%. В 2016 году среди детей и подростков от 5 до 19 лет ожирение или избыточный имели более 340 миллионов. Согласно последнему исследованию за 2021 год в России приблизительно 15% детей страдают ожирением. По данным Росстата, российский ребенок за год съедает около 30 килограммов сахара. Статистика неутешительна, специалисты связывают эти цифры с низкой пищевой грамотностью родителей и не соблюдением режима питания детей. Когда ребенок посещает сад или школу, организовать его режим гораздо проще, в том числе и проследить за процессом принятия пищи. А что делать летом, когда детям свойственно поспать подольше? Предлагаем обратить внимание на несколько ключевых вещей.

В летний период детский организм нуждается в повышенной калорийности: все родители знают, что ребенок за три месяца может серьезно подрасти. Можно добавить до 15% от суточной калорийности, однако отдавайте предпочтение здоровым перекусам, а не выпечке, сладостям и мороженому. Важно обеспечить в рационе достаточное количество белковых продуктов: мясо птицы, рыба, яйца, бобовые и кисломолочные продукты.

Проследите, чтобы эта группа продуктов была на тарелке ребенка регулярно. Следите за питьевым режимом, детский организм нуждается в пополнении жидкости. Приучайте детей пить чистую воду, для этого просто поставьте графин на видном месте. Можно добавить в воду огурец, лайм или лимон, яблоко или клубнику. Это красиво и привлечет внимание. А вот от сладких газированных напитков лучше отказаться. Помочь это сделать вы можете собственным примером. Включайте в рацион сезонные ягоды и фрукты — они отлично подойдут как в дополнение к завтраку, так и на полдник.

Привычка есть салат поможет вашему ребенку в будущем оставаться здоровым и стройным. Старайтесь придерживаться режима дня и питания. Да, он будет отличаться от учебного времени года, так как день летом начинается у детей позже, они любят поспать. Кормите детей по графику, для маленьких можно поменять местами обед и полдник, так в жару им будет легче уснуть после легкого приема пищи, а после дневного сна они с аппетитом съедят большую порцию еды.

Для детей дошкольного возраста хорошо обеспечить 4-5-разовое питание из трех основных приемов пищи и 1-2 перекусов. Подросткам подойдет такой же график, их организм растет, но им подойдут и 4 приема пищи, главное, чтобы они были питательными и содержали минимум пустых калорий. Сходите с подростком на рынок, попробуйте какой-то новый овощ или фрукт, также можно всей семьей включиться в игру «ешь радугу», которая заключается в выборе клетчатки разного цвета. Повесьте на холодильник трекер и отмечайте продукты, которые вы съели на этой неделе.

Лето — отличная возможность показать ребенку разнообразие продуктов и то, как можно включить их в рацион. Пробуйте новые рецепты и сочетания, приготовьте вместе необычное блюдо — даже самым маленьким это интересно. Только не забудьте о гигиене, хорошо промывайте салатные листья, ягоды и фрукты. Кстати, вымытые фрукты ребенок точно попробует, если они будут стоять на видном месте. Хорошего вам отдыха и вкусных обедов!