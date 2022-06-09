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3 часа назад

Как понять, что ребенок еще не готов к школе

WomanHit.ru

Подготовка к школе не менее важна, чем само обучение в школе. При этом не все родители понимают, что к школе ребенок может быть просто не готов. Но как понять это еще до того, как вы подадите документы в учебное заведение? Мы поговорили с психологом и готовы поделиться с вами советами.

Как понять, что ребенок еще не готов к школе
Фото: Pexels.comPexels.com

Ребенку трудно сконцентрироваться и воспринимать требования

Первый класс — большой стресс для ребенка, особенно для того, который никогда не посещал детский сад. В школе есть правила и требования, их обязаны выполнять абсолютно все, однако далеко не каждый ребенок согласен так резко менять свою жизнь. Часто дети просто не понимают в силу возраста, почему они должны слушаться постороннего человека, и вообще почему нельзя уйти с урока, если очень хочется. Ответственный родитель должен обязательно учитывать этот момент, чтобы не получить огромное количество жалоб от учителей уже в первый год обучения.

У ребенка не развит фонематический слух

Одним из важнейших моментов для определения готовности ребенка является развитие фонематического слуха. Если проще — ребенок к первому классу должен уметь соотносить звуки с буквами и, в целом, различать звуки, не говоря уже о том, чтобы правильно их произносить. Проверить этот момент не так сложно, но в любом случае перед тем как определяться, когда ребенок отправится в школу, стоит посетить специалистов, в том числе и логопеда, они проверят степень подготовки ребенка и дадут полезные рекомендации.

У ребенка не развита моторика и координация

Если ребенок еще не успел должным образом развить работу мелких мышц рук, ему будет очень сложно писать, а отставать от всего класса — ситуация не из приятных. Чаще всего отсутствие развития мелкой моторики можно проследить, пока ребенок раскрашивает мелкие детали или в моменты, когда он пытается что-то нарисовать в деталях. Не игнорируйте ситуации, когда видите, что у ребенка есть проблемы подобного рода, сами они не решатся, а вот неприятностей во время обучения добавят немало.

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