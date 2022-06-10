Фото детей в соцсетях: за или против?

Интересно, сколько родителей в мире задумываются о нарушении приватности ребенка при постинге его фотографий в социальных сетях? Чаще всего родители просто делятся на два лагеря: одни постят все подряд, другие же не постят фотографий ребенка вовсе.

Фото: Ezhikezhik.ru Ezhikezhik.ru

Закон говорит нам, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускаются только с согласия этого гражданина. Пока дети маленькие, а родители являются их законными представителями, то как раз родители и дают это самое согласие на любые манипуляции с изображениями их детей.

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Теперь давайте разберемся с моральной стороной вопроса. В девять лет мой сын неожиданно спросил меня: «А почему у тебя в ВК нет ни одной фотографии со мной?». Тогда я не была готова к подобному вопросу, но отсутствие фотографий сына на моей странице казалось мне логичным: по-моему, что-то постить в глобальную Сеть можно только с разрешения и согласия тех, кто изображен на фотографиях.

Так как сына этот вопрос в силу возраста не занимал, я его не спрашивала, но как только он стал интересоваться соцсетями, завел свою страничку — я посчитала, что тот самый возраст согласия у него и случился. Мне самой очень хотелось рассказывать о нашем с ним совместном времяпровождении, постить какие-то его высказывания (у сына потрясающее чувство юмора, которое он даже в фотографиях реализовывает), ну и делиться нашими классными фоточками. После вопроса сына делать все это стало легко, появилось вдохновение рассказывать о своей родительской любви, о наших отношениях и дискуссиях.

Сейчас перед постингом фотографии с сыном я показываю ему, спрашиваю, нравится ли он себе на ней.

Он обычно отмахивается и кивает в знак согласия, но вот этот момент — он очень важный. Я чувствую его участие в том, что занимает часть моей жизни. Я веду популярный блог, мне нравится делиться со своими читателями чем-то важным для меня, а иногда и личными переживаниями. А что может быть более личным, чем фотографии любимого ребенка? Много чего, конечно же, но и это тоже бесспорная часть приватности каждого родителя. Когда ребенок участвует в этом важном для меня деле, даже просто давая такое вот формальное согласие, у меня появляется чувство удовлетворенности и даже гордости от того, что мы учитываем интересы друг друга.

Когда родился мой сын, четырнадцать лет назад, интернет в нашем небольшом городе не был доступен повсеместно. Блоги, соцсети, форумы, чатики, мессенджеры и каналы появились гораздо позже. Поэтому вопрос об этике фотопостинга тогда не возникал. Сейчас в порядке вещей постить в блог не только своих совсем маленьких детей, но и процесс их рождения.

Стандарты изменились — то, что раньше было тайной, включая бабушкин наказ «не фотографировать детей до сорокового дня», сейчас стало пережитком прошлого и глупыми суевериями. Родителям хочется делиться радостью, а иногда и своей усталостью от круглосуточного выполнения родительских обязанностей с виртуальным миром, хочется получать похвалу и поддержку в особенно сложные моменты воспитания детей. Это помогает выйти из изоляции и получить те самые социальные поглаживания, о которых так много говорят.

Возможно, просто хочется искренне похвастаться, что вот у тебя и твоего любимого человека получилось настоящее чудо, которое скоро сделает свои первые шаги. И это надо обязательно успеть запечатлеть на видео и сделать забавную гифку.

Теперь все детство наших детей не приходится запоминать и записывать в тетрадки, оно хранится в облаке и в наших гаджетах с моментальным доступом из любой точки планеты. Не надо хранить тонны тяжелых альбомов, сдавая пленку на проявку и выбирая фотографии для печати, которые увидят только родные, близкие и друзья.

Теперь почти каждый человек доступен онлайн с первых минут рождения — на фотографиях, запощенных родителями. Что будет, когда он вырастет и увидит себя таким? Каким его видели сотни, тысячи родительских подписчиков.

Насколько будет приветствоваться подобная открытость, если ваш ребенок дорастет до высокопоставленной должности и уважаемых чинов, а в Сети останется доступной всему миру фотография его запачканного кашей лица и рук, размазывающих пюрешку с соком по столу? Да, для родителей и близких это милые моменты детства, но для подчиненных и коллег они, возможно, собьют планку восприятия и сведут на нет субординацию. Не говоря уже о реакции самого ребенка, который станет взрослым и поймет, что его личная, пусть и детская, жизнь навсегда сохранилась в общем глобальном доступе.

Интернет на нас свалился неожиданно, мы не успели подготовиться к изменениям в реальной жизни. Не успели сформировать этику, установки и правила, поэтому придумываем их на ходу.