Как уберечь ребенка от травм на улице

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в России регистрируется более 3 млн детских травм, то есть каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет обращается в больницу с травматизацией из-за внешних причин. «ФедералПресс» выяснил у педиатра, как минимизировать опасность для ребенка на улице.