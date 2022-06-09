Как уберечь ребенка от травм на улице

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в России регистрируется более 3 млн детских травм, то есть каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет обращается в больницу с травматизацией из-за внешних причин. «ФедералПресс» выяснил у педиатра, как минимизировать опасность для ребенка на улице.
«У нас за последние годы существенно выросла проблема травматизации детей из-за внешних причин. Для того, чтобы снизить риски такого рода травм, необходимо постоянно говорить детям о том, чтобы они не использовали на улице наушники. Важно, чтобы ребенок не отвлекаться на гаджеты и находился на улице без капюшона»,
– рассказала доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе Елена Булатова.
Педиатр также подчеркнула, что за детьми нужно обязательно смотреть. Это должны быть либо родители, либо воспитатели.
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