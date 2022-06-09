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1 час назад

Главный педиатр Минздрава России по Северо-Западу объяснила, как уберечь ребенка от травм на улице

РИА "ФедералПресс"

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в России регистрируется более 3 млн детских травм, то есть каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет обращается в больницу с травматизацией из-за внешних причин. «ФедералПресс» выяснил у педиатра, как минимизировать опасность для ребенка на улице.

Как уберечь ребенка от травм на улице
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У нас за последние годы существенно выросла проблема травматизации детей из-за внешних причин. Для того, чтобы снизить риски такого рода травм, необходимо постоянно говорить детям о том, чтобы они не использовали на улице наушники. Важно, чтобы ребенок не отвлекаться на гаджеты и находился на улице без капюшона»,

– рассказала доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе Елена Булатова.

Педиатр также подчеркнула, что за детьми нужно обязательно смотреть. Это должны быть либо родители, либо воспитатели.

Ранее «ФедералПресс» писал, что петербургские полицейские спасли малыша из запертой машины.

Дети,Елена Булатова,Минздрав РФ,ВОЗ,
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