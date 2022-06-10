«За пределами школы подросток ничей!»

О подростках известно многое. Например: у них сложный характер, огромное количество проблем и сильная тяга в свободное время собираться группками, стайками, компаниями. Где они это делают, особенно сейчас, когда учебный год позади? Проведенное Московским городским педагогическим университетом исследование показало, что чаще всего собираются на фуд-кортах. Какие еще пространства современный город может предложить школьникам? Об этом «Мослента» узнала у профессора МГПУ Бориса Куприянова. Ниже его монолог.

Фото: Мослента Мослента

Школы и головная боль

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Где подросткам собираться и общаться после учебы или в каникулы? Вариантов несколько.

Например, квартиры. Однако далеко не все они приспособлены для того, чтобы туда можно было прийти компанией в пять-шесть человек. Особенно учитывая, что к 20.00 родители возвращаются домой даже у тех, у кого они весь день были на работе.

Школы? Мы опросили более 50 московских школьников-подростков и 172 студента вузов, которые учились в школах Москвы совсем недавно.

Выяснилось, что 75 процентов подростков бывают в ресторанах быстрого питания раз в неделю и чаще.

И ходят они туда главным образом для того, чтобы посидеть компанией и пообщаться со сверстниками. При этом почти четверть — 23,4 процента — оставались и остаются пообщаться в школе после уроков, еще 31,5 процента считают, что это возможно.

А вот у другой четверти — 25,8 процента опрошенных — картинка менее радужная. Им сложно представить неформальное общение в школьных стенах, а каждый седьмой убежден, что атмосфера здесь вообще неподходящая.

Для администрации школы компании тинейджеров могут стать головной болью. По нашим данным, основной круг общения подростков составляют их одноклассники, но есть еще 20 процентов сверстников, которые в данной школе не учатся. Представьте: каково школе пускать не только своих, но и чужих?

Секции и сплетни

В творческие кружки и спортивные секции дети и подростки идут заниматься, а не общаться. Там не хватает времени на разговоры, а строгий тренер или педагог ограничивает в действиях. После тех же тренировок подростки пойдут на фуд-корт, чтобы обсудить последние новости и сплетни. Торговые центры находятся в шаговой доступности в любом районе, поэтому именно туда стекаются школьники.

А во время каникул? Подростки весь учебный год ждут их, но когда они наступают, вдруг выясняется, что дальше делать-то нечего. В жизни не происходит ничего принципиально нового, и по привычке дети идут в рестораны быстрого питания.

Получается, что мест для общения подростков в городе не хватает. Взять те же дворы: для маленьких детей там есть игровые площадки, а где подростки могут сесть компанией?

Если такие локации и есть, то мамы малышей прогоняют школьников, не дают им поговорить на скамейке, посидеть на качелях.

Дворы и проблемы

Что такое социализация? Это вхождение человека в мир, в общество, и проявление, осуществление себя в нем. В этом смысле любой городской двор — неважно, московский, питерский — в советское время был жизненным пространством, местом взросления, площадкой социализации.

Помните дворы «сталинок»? Это был достаточно закрытый целостный мир, где всегда находилось место и бабушкам, и малышне, и мужикам с домино, и подросткам.

Там ребята могли перемещаться, меняя занятия: поиграть в настольные игры, в карты или домино, попинать мячик, попеть песни под гитару, анекдоты потравить. Двор был для них целым миром.

Что произошло, когда пришла другая застройка? Новый «безграничный» двор схлопнул эту социальную функцию.

Что остается детям? Идти на фуд-корт. Там светло, уютно, можно в чистоте посидеть, перекусить. Именно такие причины назвали подростки-завсегдатаи, которых мы опрашивали.

Фуд-корты и обязательства

Хорошо это или плохо? Во-первых, на фуд-кортах подростки разговаривают друг с другом, что, несомненно, уже хорошо, потому что для них общение и есть вход в общество. А сообщество сверстников — это шлюз в общество взрослых.

Во-вторых, участники компании фактически заключают с фуд-кортом негласную конвенцию: чтобы оставаться в тепле и комфорте, они берут на себя обязательства несильно шуметь и не особо дерзко самоутверждаться, потому что в противном случае их могут попросить встать и уйти. А это не что иное, как социализация в части принятия социально одобряемых норм поведения.

Материалы 138 часов наблюдений, проведенных в ходе нашего исследования на фуд-кортах, показывают, что подростки всегда стремятся занять уютный уголок: чтобы за спиной была стена, чтобы был обзор.

Здесь они находят комфортное физическое пространство, которого им так не хватает.

Однако есть и отрицательные моменты. Плохо не только то, что подростки на фуд-кортах питаются фастфудом (едят-то они, кстати, не очень много: по нашим исследованиям, средний чек в таких компаниях — 250 рублей на человека). Беда в том, что там нет никакой деятельности, никакой инициативы, никакого соучастия детей и подростков хоть в какой-то общественной жизни…

Подростки и предложения

После принятия определенных законодательных решений мы можем разогнать подростков с фуд-кортов. А можем оставить, но с некоторым раздражением в душе: «Что же они там ничего не делают, а? Бездельники такие»! Да, нам, взрослым, они кажутся бездельниками в мире, где им, подросткам, практически не дают ничего делать. Мы же сами и не даем.

Что можно предложить? Ну, например, договориться с руководством фуд-кортов, предоставить подросткам возможность оборудовать там пространства для себя. Хотя бы минимально. Ведь они готовы взять кисти и краски, отвертки и саморезы. Но обычно все выходит иначе.

Обсуждая, как построить жизненный мир подростков, пространство их обитания в городе, мы хотим что-то сделать для них, но без них. По-моему, это порочная практика.

Взять хотя бы летние каникулы. Из обязанностей остается только список чтения на лето (кстати, абсолютно бесполезное занятие). А подросток ждет приключений, самореализации, новых знакомств. Летом можно объединить школьников и спросить, что они хотели бы изменить в своем районе. Уверен, будут интересные идеи, в том числе и по устройству мест для активного и спокойного отдыха и общения.

Разговоры и библиотеки

Мы выяснили, что фуд-корты не так страшны, но ведь не только там дети могут собираться. Сейчас активно развиваются детские общественные организации, библиотеки. Казалось бы, пережиток прошлого: все книги можно найти в интернете. Однако в современных библиотеках есть пространства для творчества, настольные игры, компьютерные классы, там проводят мастер-классы, встречи с писателями и не только.