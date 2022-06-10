Новорожденных будут проверять на 36 опасных патологий

В России в 2022 году начнется расширенный скрининг новорожденных. Детей будут проверять на 36 опасных патологий. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, на эти цели из бюджета выделено 2,5 миллиарда рублей, передает ОТР.
«Подписано распоряжение правительства, которое позволит закупить необходимое оборудование. Это свыше 300 единиц специальной техники для 11 учреждений, где будут проводить расширенный скрининг. Это поможет выявлять тяжелые патологии у тысяч младенцев, быстрее оказывать детям помощь, а в некоторых случаях и спасать их жизни»,
– сообщил Мишустин.
Оборудование появится в московских больницах, а также в медицинских научных центрах в Екатеринбурге, Иркутске, Томске, Ростове-на-Дону, Уфе и других городах.
Планируется, что проводить исследование будут на наследственные болезни, в том числе, например, на спинальную мышечную атрофию. В настоящее время неонатальный скрининг проводится только на пять патологий.