Новорожденных будут проверять на 36 опасных патологий

В России в 2022 году начнется расширенный скрининг новорожденных. Детей будут проверять на 36 опасных патологий. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, на эти цели из бюджета выделено 2,5 миллиарда рублей, передает ОТР.

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«Подписано распоряжение правительства, которое позволит закупить необходимое оборудование. Это свыше 300 единиц специальной техники для 11 учреждений, где будут проводить расширенный скрининг. Это поможет выявлять тяжелые патологии у тысяч младенцев, быстрее оказывать детям помощь, а в некоторых случаях и спасать их жизни»,

– сообщил Мишустин.

Оборудование появится в московских больницах, а также в медицинских научных центрах в Екатеринбурге, Иркутске, Томске, Ростове-на-Дону, Уфе и других городах.