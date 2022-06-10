3 внезапных нюанса в развитии мальчиков и девочек

Если в вашей семье есть разнополые дети, вы наверняка замечали, как по-разному они развиваются. Кто-то списывает это на особенности характера, однако исследователи доказывают – у мальчиков и девочек есть свои нюансы взросления. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Детство Шелдона" Кадр из сериала "Детство Шелдона"

Девочки более разговорчивы

Любовь к общению проявляется у девочек с самого рождения. По данным ученых, все дело в том, что у девочек лучше развиты определенные зоны мозга, отвечающие за речь. Вот почему в первые годы жизни девочки быстрее мальчиков начинают разговаривать и ясно излагать мысли.

Мальчики более активны еще до рождения

От мам, ожидающих появления на свет сына, нередко можно услышать о том, как часто пинается малыш. И это не просто так: между 6-й и 24-й неделей мальчики подвергаются приливу тестостерона, из-за чего их мозг может развиваться иначе, чем у девочек. Кроме того, согласно исследованиям, чем выше уровень тестостерона у мальчиков, пока они в утробе, тем более импульсивными они будут в жизни.

Появившись на свет, мальчики также более активны: канадские ученые установили, что они сильнее ворочаются на пеленальном столике, непоседливы в коляске и ползают на более длинные дистанции.

Девочки лучше выражают эмоции

Сложно сказать, что здесь является первопричиной, ведь часто родители воспитывают мальчиков так, чтобы они подавляли свои эмоции. Едва ли не каждый малыш в детстве слышал фразу: "Не плачь, ты же мужик", которая впоследствии может привести к эмоциональной закрытости мужчины во взрослом возрасте.