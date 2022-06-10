Как обезопасить летний отдых ребенка

Очень важно выбрать безопасное место отдыха. Водоем должен быть разрешен для купания, без сильного течения, а пляж – оборудован, с пологим спуском в воду, без посторонних предметов — коряг, разбитых бутылок, мусора. Во время купания ребят младшего возраста, родитель должен находиться на расстоянии вытянутой руки,