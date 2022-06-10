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1 час назад

Педиатр объяснила, почему детям часто диагностируют несуществующую болезнь

Letidor.ru

Вегетососудистая дистония (ВСД) — функциональное нарушение нервной системы, характеризуется нарушением общего состояния и самочувствия, проявляется неорганическими сбоями в работе различных органов и систем. Этот диагноз ставят большому количеству детей и подростков, существует ли такое заболевание на самом деле, читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, почему детям часто диагностируют несуществующую болезнь
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Елена Писарева рассказала в своем Telegram-канале о том, почему у детей часто диагностируют вегето-сосудистую дистонию. По мнению специалиста, такого заболевания не существует. Чаще всего диагноз ВСД ребенок получает, если жалуется на головокружения перепады давления и головные боли.

На деле же под маской ВСД часто скрываются вполне конкретные диагнозы, требующие не менее конкретного лечения: мигрень, головные боли напряжения, гипертоническая болезнь, неврозы и депрессии, заболевания щитовидной железы.

— Елена Писарева, врач-педиатр.

Педиатр советует сменить врача, если он поставил диагноз ВСД, также лучше исключить возможную соматическую патологию, выявить реальные заболевания, которые могут вызывать подобные симптомы и пройти минимальное обследование.

Дети,Елена Писарева,
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