Юная россиянка заработала миллионы на украшениях своими руками

Дизайнер Лилиана Григалашвили начала делать украшения своими руками и заработала миллионы рублей за год. Интервью с жительницей Москвы публикует публикует Forbes.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Изначально 16-летняя россиянка запустила собственный бренд одежды Lili Archive, в ассортимент которого входили расписанные ею куртки, но в ноябре 2020 года она обратила внимание на популярные в TikTok аксессуары из полимерной глины. Тогда девушка решила изготавливать подобные изделия самостоятельно и приобрела первые необходимые материалы на сумму пять тысяч рублей.

По словам Григалашвили, многие украшения, которые она видела в TikTok, выглядели по-детски, а ей хотелось создавать более серьезные работы. Она стала украшать глину кристаллами: на первом этапе дешевыми — по цене 20 рублей за штуку, а позже — камнями Swarovski, стоимость которых могла достигать 1000-1500 рублей за штуку.

Известно, что результаты своего труда школьница публиковала на личной странице в соцсетях. Вскоре на продукцию Lili Archive обратили внимание не только ее знакомые, но и знаменитости, в частности, стилист Наташа Гольденберг и модель Симона Куст. В мае 2021 года аксессуары марки уже начали продаваться в ЦУМе.

«Нам звонила менеджер и говорила, что на украшения уже записываются в очередь», — призналась москвичка.

Позже товары производства дизайнера появились на полках петербуржского ДЛТ. Отмечается, что в 2021 году чистая прибыль компании, оформленной на мать девушки Ольгу Григалашвили, достигла четырех миллионов рублей. В 2022 году Lili Archive начал сотрудничать еще с двумя партнерами — бутиком Babochka и мультибрендовым пространством Lukse.

«Пока есть силы, хочу все изделия создавать своими руками», — сказала героиня материала.