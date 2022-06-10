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1 час назад

Психолог из ХМАО объяснила, почему детям нравятся жуткие игрушки

Ura.Ru

Психолог из Ханты-Мансийска объяснила, почему детям нравятся жуткие игрушки: с их помощью они учатся преодолевать страхи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы.

Психолог объяснила, почему детям нравятся жуткие игрушки
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Любовь к различным игрушкам-монстрам, в частности „ХаггиВагги“, замешана на противоречивых чувствах — любить и в то же время бояться. Одновременное переживание столь полярных эмоций у лиц с неустойчивой или еще не сформированной нервной системой нередко приводит к раздражению психики», — считает медицинский психолог Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Ольга Ковалева.

При этом эксперт добавила, что не всегда «страшные» игрушки пагубно влияют на психику ребенка.

«Игра с монстрами сможет помочь малышу с развитием навыков борьбы с собственным страхом. В ходе игры происходит проигрывание актуальных эмоций и переживаний для ребенка. Получая определенную власть над монстром, формируется уверенность в себе, в победе над страхом и опасным персонажем, вследствие чего боязнь снижается» — добавила специалист.

Психолог также подчеркнула, что родителям не стоит забывать о том, что необходимо проговаривать с детьми свои чувства, которые они испытывают. И помнить, что все эмоции должны развиваться равномерно и сбалансировано. Все чувства важны, а страшных игрушек не нужно бояться.

Дети,Ольга Ковалева,
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