Психолог объяснила, почему детям нравятся жуткие игрушки

Психолог из Ханты-Мансийска объяснила, почему детям нравятся жуткие игрушки: с их помощью они учатся преодолевать страхи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы.

«Любовь к различным игрушкам-монстрам, в частности „ХаггиВагги“, замешана на противоречивых чувствах — любить и в то же время бояться. Одновременное переживание столь полярных эмоций у лиц с неустойчивой или еще не сформированной нервной системой нередко приводит к раздражению психики», — считает медицинский психолог Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Ольга Ковалева .

При этом эксперт добавила, что не всегда «страшные» игрушки пагубно влияют на психику ребенка.

«Игра с монстрами сможет помочь малышу с развитием навыков борьбы с собственным страхом. В ходе игры происходит проигрывание актуальных эмоций и переживаний для ребенка. Получая определенную власть над монстром, формируется уверенность в себе, в победе над страхом и опасным персонажем, вследствие чего боязнь снижается» — добавила специалист.

Психолог также подчеркнула, что родителям не стоит забывать о том, что необходимо проговаривать с детьми свои чувства, которые они испытывают. И помнить, что все эмоции должны развиваться равномерно и сбалансировано. Все чувства важны, а страшных игрушек не нужно бояться.