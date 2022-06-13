Как правильно собрать ребёнка в лагерь

Лето — пора отдыха, ведь детские поездки в лагеря стали настоящей традицией. При этом он становится не только радостью для ребёнка, но и поводом для родительского беспокойства.
Любые сборы волнительны, а когда предстоит отправить детей в самостоятельное путешествие, возникает вопрос о том, что может пригодиться и паковать ли предметы экстренной необходимости. Тлум.Ру рассказывает, какой лагерь выбрать, как правильно собрать ребёнка в путешествие, что положить в чемодан и о чём предупредить детей.
Выбор зависит от множества факторов — зачем ребёнку ехать в лагерь и чем он должен там заниматься. Рассматриваем несколько самых популярных вариантов.
I&Camp на побережье Чёрного моря наверняка понравится современным детям, которых трудно удивить стандартными развлечениями. Там можно найти студию аквагрима, пирографии, песочной анимации, ночные квесты, современный SPA-центр, клуб китайской культуры. Стоимость соответствующая — выложить придётся около 100 тысяч.
Планета Английского в Пушкине для детей 6 17 лет — хороший способ выучить язык с носителями. Кроме обучения в лагере имеются шведский стол, лазертаг, панда-парк, лошади, бассейн, квесты, театр, много спорта и шоу-программ. Цены — от 70 тысяч рублей.
Hashtag в Обнинске предназначен для юных блогеров. Детей ждут съёмка фильма, актёрское мастерство, игры, бассейн, спортивные и творческие мероприятия, 3d-рисование и другие кружки. Стоить такая поездка будет от 68 тысяч.
Проверьте готовность ребёнка к отдыху — способен ли он слушаться вожатых, знакомиться с множеством новых ребят, самостоятельно ухаживать за собой и соблюдать режим дня?
Перед поездкой в лагерь стоит поговорить с ребёнком и приободрить его в случае волнения. Расскажите, что его ждёт, покажите фотографии с прошлых смен, предупредите о распорядке дня. Самое важное — убедиться в том, что ребёнок морально готов к новому опыту.
О том, что важно сделать, рассказывает психолог, писатель, телеведущий и лауреат премии «Золотая Психея», Михаил Хорс:
"Важно поговорить о том, что жизнь в лагере может идти не совсем привычным путём, но ничего плохого в этом нет. Если что-то пойдёт не так, как он привык, то это просто станет одним из вариантов событий, который научит его чему-то новому.А что делать, если ребёнок вообще не хочет ехать? Обычно дети хотят общаться, познавать новое и изучать мир. По словам психолога, когда ребёнок отказывается ехать в лагерь, это не значит, что он не хочет этого — вероятнее всего, он просто боится. Поэтому важно не давить на него, а напомнить, что у него будет вожатый, который в случае чего заступится за него, а его способности наверняка ничуть не хуже, чем у других. Дети боятся из-за категоричности своих взглядов, и последнее, что стоит ему сказать — что у него есть возможность вернуться домой, если ему будет совсем некомфортно".
Для удобства можно выписать все необходимые вещи, распределив их по категориям, или воспользоваться нашим универсальным списком.
Обращайте внимание на правила лагеря — обычно по ним запрещено хранить любые продукты питания в тумбочках. Также нельзя привозить опасные предметы (например, фейерверки), а дорогую технику и ювелирные изделия лучше оставить дома.
Вещи ребёнка стоит описать на листе и вложить в чемодан — так будет проще собираться домой.