Как правильно собрать ребёнка в лагерь

"Важно поговорить о том, что жизнь в лагере может идти не совсем привычным путём, но ничего плохого в этом нет. Если что-то пойдёт не так, как он привык, то это просто станет одним из вариантов событий, который научит его чему-то новому.А что делать, если ребёнок вообще не хочет ехать? Обычно дети хотят общаться, познавать новое и изучать мир. По словам психолога, когда ребёнок отказывается ехать в лагерь, это не значит, что он не хочет этого — вероятнее всего, он просто боится. Поэтому важно не давить на него, а напомнить, что у него будет вожатый, который в случае чего заступится за него, а его способности наверняка ничуть не хуже, чем у других. Дети боятся из-за категоричности своих взглядов, и последнее, что стоит ему сказать — что у него есть возможность вернуться домой, если ему будет совсем некомфортно".