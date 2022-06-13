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38 минут назад

Как правильно собрать ребёнка в лагерь

Tlum.ruиещё 2

Лето — пора отдыха, ведь детские поездки в лагеря стали настоящей традицией. При этом он становится не только радостью для ребёнка, но и поводом для родительского беспокойства.

Как правильно собрать ребёнка в лагерь
Фото: tlum.rutlum.ru

Любые сборы волнительны, а когда предстоит отправить детей в самостоятельное путешествие, возникает вопрос о том, что может пригодиться и паковать ли предметы экстренной необходимости. Тлум.Ру рассказывает, какой лагерь выбрать, как правильно собрать ребёнка в путешествие, что положить в чемодан и о чём предупредить детей.

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В какой лагерь отправить ребёнка?

Выбор зависит от множества факторов — зачем ребёнку ехать в лагерь и чем он должен там заниматься. Рассматриваем несколько самых популярных вариантов.

I&Camp на побережье Чёрного моря наверняка понравится современным детям, которых трудно удивить стандартными развлечениями. Там можно найти студию аквагрима, пирографии, песочной анимации, ночные квесты, современный SPA-центр, клуб китайской культуры. Стоимость соответствующая — выложить придётся около 100 тысяч.

Планета Английского в Пушкине для детей 6 17 лет — хороший способ выучить язык с носителями. Кроме обучения в лагере имеются шведский стол, лазертаг, панда-парк, лошади, бассейн, квесты, театр, много спорта и шоу-программ. Цены — от 70 тысяч рублей.

Hashtag в Обнинске предназначен для юных блогеров. Детей ждут съёмка фильма, актёрское мастерство, игры, бассейн, спортивные и творческие мероприятия, 3d-рисование и другие кружки. Стоить такая поездка будет от 68 тысяч.

Что сделать перед поездкой?

Проверьте готовность ребёнка к отдыху — способен ли он слушаться вожатых, знакомиться с множеством новых ребят, самостоятельно ухаживать за собой и соблюдать режим дня?

Перед поездкой в лагерь стоит поговорить с ребёнком и приободрить его в случае волнения. Расскажите, что его ждёт, покажите фотографии с прошлых смен, предупредите о распорядке дня. Самое важное — убедиться в том, что ребёнок морально готов к новому опыту.

О том, что важно сделать, рассказывает психолог, писатель, телеведущий и лауреат премии «Золотая Психея», Михаил Хорс:

"Важно поговорить о том, что жизнь в лагере может идти не совсем привычным путём, но ничего плохого в этом нет. Если что-то пойдёт не так, как он привык, то это просто станет одним из вариантов событий, который научит его чему-то новому.А что делать, если ребёнок вообще не хочет ехать? Обычно дети хотят общаться, познавать новое и изучать мир. По словам психолога, когда ребёнок отказывается ехать в лагерь, это не значит, что он не хочет этого — вероятнее всего, он просто боится. Поэтому важно не давить на него, а напомнить, что у него будет вожатый, который в случае чего заступится за него, а его способности наверняка ничуть не хуже, чем у других. Дети боятся из-за категоричности своих взглядов, и последнее, что стоит ему сказать — что у него есть возможность вернуться домой, если ему будет совсем некомфортно".

Что брать с собой в лагерь?

Для удобства можно выписать все необходимые вещи, распределив их по категориям, или воспользоваться нашим универсальным списком.

Документы (оригиналы или копии):

  • Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка;
  • Медицинская справка по форме 079/у;
  • Полис медицинского страхования;
  • Путёвка в лагерь.

Одежда:

  • Несколько комплектов нижнего белья, несколько пар носков и пижама;
  • Одежда на каждый день;
  • Комплект тёплой верхней одежды;
  • Головной убор — кепка или бандана;
  • Обувь — две пары на каждый день;
  • Купальник или плавки, желательно не одни;
  • Спортивный костюм;
  • Комнатные тапочки и специальные шлёпки для похода в душ и бассейна;
  • Нарядный костюм для дискотек.

Другие важные предметы:

  • Зубная щётка, паста, шампунь и мыло;
  • Солнцезащитный крем;
  • Средства от насекомых (не спреи — они запрещены);
  • Необходимые лекарства (о них необходимо заранее предупредить администрацию и врача);
  • Несколько полотенец.

Обращайте внимание на правила лагеря — обычно по ним запрещено хранить любые продукты питания в тумбочках. Также нельзя привозить опасные предметы (например, фейерверки), а дорогую технику и ювелирные изделия лучше оставить дома.

Вещи ребёнка стоит описать на листе и вложить в чемодан — так будет проще собираться домой.

Дети,Михаил Хорс,
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