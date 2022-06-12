Педиатр назвала признаки дефицита витаминов у ребенка

Главной причиной нехватки витаминов у детей является несбалансированное питание, а у младенцев до года дефицит витаминов может быть спровоцирован проблемами с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала врач-педиатр, неонатолог первой категории, член Союза педиатров России Оксана Мурзина.

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— Могут быть высыпания на коже, появление трещин, учащение простудных заболеваний или пристрастие к каким-то запахам, или желание съесть какие-то нетипичные продукты, например, мел или землю, — рассказала Мурзина.

Если речь идет о дошколятах и подростках, то нехватку витаминов провоцирует несбалансированное питание. У малышей до года витамины из пищи могут хуже усваиваться при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

— Когда нарушается всасывание витаминов в кишечнике, возникают частые простудно-вирусные заболевания, в особенности при длительном приеме антибиотиков, аллергия. Чаще всего дети страдают от недостатка витаминов группы В, С, А, а дети первого года жизни от недостатка витамина группы Д, — подчеркнула врач.