Как психологически подготовить первоклассника к школе

Академический директор по дошкольному обучению онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Надежда Болдова назвала россиянам способы психологически подготовить первоклассника к школе за лето. Педагогическими секретами эксперт поделилась с «Лентой.ру».

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Болдова считает: самое главное — к началу учебного года в первом классе ребенок должен быть максимально самостоятельным. По ее словам, в отличие от детсада, в школе за ним уже не будут так тщательно присматривать, поэтому некоторые навыки обязательно должны быть уже освоены.

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«Попробуйте оценить, насколько самостоятелен ваш будущий первоклассник. Ответьте на вопросы: выполняет ли он домашние обязанности (убирает свои игрушки, поливает цветы и так далее); вспоминает ли сам о том, что надо почистить зубы или помыть руки перед едой; способен ли без посторонней помощи одеться и собрать портфель; не боится ли оставаться без родителей; знакомится ли со сверстниками самостоятельно; умеет ли поддержать коммуникацию; умеет ли занять себя увлечениями самостоятельно», — озвучила примерный чек-лист педагог.

Она отметила, что, если с чем-то есть проблемы, стоит посвятить летние месяцы проработке этих пробелов, давая ребенку чуть больше ответственности и ослабляя контроль над ним.

Важный шаг подготовки первоклассника к школе — победа над его страхом неизвестности, подчеркнула Болдова.

«Рассказывайте про школу больше, делитесь своими школьными воспоминаниями, расскажите, что будет ждет в первые дни, о том, чем занимались в школе, как нашли там друзей, как вам было весело и интересно, — советует педагог. — Таким образом, в представлении ребенка школа перестанет быть чем-то чуждым и пугающим и превратится в предвкушение интересного нового этапа в жизни».

По словам собеседницы «Ленты.ру», некоторые методисты даже советуют купить новый портфель и тетрадки, прогуляться до школы, показать само здание, чтобы сделать из абстрактного понятия «школа» что-то более осязаемое. Так, считает она, ребенку проще будет понять, что значит быть школьником и какие у него будут атрибуты: портфель, учебники, тетрадки, домашние задания и так далее.

«Подумайте насчет курсов для подготовки к школе. Их польза даже не в том, что там систематизируют знания счета и чтения, а в плавном переходе от игры в школу к настоящим урокам, — рассказала Болдова. — На курсах ребята играют, но при этом эта игра имеет четкие очертания урочного школьного занятия. Они знакомятся с азами чтения, счета, геометрии, но главное — они учатся концентрироваться на задачах, не отвлекаться, слушать учителя и спокойно высиживать урок».

По мнению педагога, за две недели до первого сентября нужно начать менять график ребенка. «Начните вводить правила подъема и отбоя (на 10-15 минут пораньше), чтобы ребенок привык к новому распорядку», — рассказала эксперт.

Самым важным Болдова считает избежать стремления выучить всю программу заранее и записать ребенка во все секции. «Не стоит вешать на дошколят все сразу: счет, чтение, балет, французский, спортивное ориентирование, рисование акварелью и еще море всего, что родителям может показаться очень нужным. Не нужно стремиться осилить пятилетку за три года, лучше выстроить комфортный режим занятий удобном для ребенка темпе», — советует она.