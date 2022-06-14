10 фраз, которые не нужно говорить уставшей матери

Люди часто так устроены — любят советовать и поучать. Иногда хочется просто услышать слова сочувствия, а вместо этого ты получаешь лекцию о том, как неправильно живешь. Особенно достается молодым матерям — советы и поучения сыплются на них со всех сторон. Журналистка и мама Наталья Калашникова вспомнила десять самых неприятных фраз, которые не помогают, а, наоборот, вгоняют в еще большую тоску.

Фото: Ezhikezhik.ru Ezhikezhik.ru

Почти все мамы иногда устают так, что хоть плачь. И в эти моменты единственное, что им нужно (конечно, кроме бокала вина, массажа и пары часов бебиситтера) — это слова поддержки. Правда, иногда эти слова оборачиваются настоящей медвежьей услугой. Вроде хотели поддержать, а в итоге еще больше загнали в депрессию и вину. Вот вам десять фраз, которые совершенно точно не подходят для разговора с уставшей мамой, которая находится на грани отчаяния.

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«Все не справляются» (вариант «Никто не справляется»)

Особенно когда явно выражен запрос на сочувствие и поддержку. Возможно, вы хотели сказать, что это естественно — не тянуть одной всю нагрузку, что лежит на женщине, и мало кто «прекрасно выглядит и все успевает». Но слышится это так, словно от женщины, которой трудно, отмахнулись, и вообще, всем плохо, и никто не жалуется. Кроме тебя.

«Ты все усложняешь» (вариант «Не надо усложнять»)

Если определенная черта характера (способность все усложнять) в ком-то так сильно не нравится, что трудно об этом молчать, зачем вы вообще общаетесь с этим человеком? Если женщина не может справиться с проблемой, значит, для нее она сложна. Возможно, вы хотели сказать, что проблема не такая уж страшная и масштабная, как кажется, а получилось, что вы высказываете претензию к ее личности и говорите, что ее переживания надуманные. Не надо так.

«Надо просто расставить приоритеты»

Чтобы потом обнаружить, что нет чистого белья, потому что стирка не стоит на первом месте в органайзере? Приоритеты приоритетами, но есть дела, которые никто, кроме женщины, не сделает. Возможно, вы хотели дать совет по организации времени, но получилось, что указали на ее неумение это время организовывать. И вообще, у вас просили совета или от вас ждали сочувствия?

«Откажись от перфекционизма»

А также от еды в холодильнике, от возможности найти что-то в доме, который уже напоминает свалку детских игрушек, и от чистой одежды. Возможно, вы хотели сказать, что мир не рухнет, если пол мыть не каждую неделю или иногда вместо нормального ужина покормить детей колбасой или магазинными пельменями. Но получилось навешивание ярлыков на простое человеческое желание жить в чистоте и нормально питаться. В большинстве случаев уставшие от вала дел матери не перфекционистки, они просто… устали.

«Надо просто захотеть»

И взмахнуть волшебной палочкой. Надо просто захотеть, и трехлетний ребенок сразу будет сам убирать все игрушки, а годовалый сразу начнет аккуратно есть ложкой (и ножом с вилкой) и никогда не будет плеваться едой. Что за вера в магию?

«Значит, тебе это чем-то выгодно»

Теория скрытой выгоды очень удобна, чтобы отмахнуться от человека в сложной ситуации. Конечно, матери выгодно, допустим, самой сидеть дома с больным ребенком, потому что не надо платить няне, на которую их семья не зарабатывает.

«А мне вот стыдно просить о помощи»

Такие слова — все равно что бить лежачего. Вам стыдно — вы не просите. И постарайтесь не попадать в ситуации «просить или умереть». Не можете помочь, просто скажите: «К сожалению, я могу только посочувствовать, прости…» Или промолчите. К вам обращались за помощью, а не за оценкой поведения.

«Предлагаю выделять на ребенка ровно столько же, сколько дает отец» (эта фраза актуальна для разведенных матерей)

Выделяйте. На своего. Многие с интересом прочтут в соцсетях отчет о том, как удался эксперимент, даже перепостят его. И вообще, слова, на которые невозможно внятно ответить, — это некрасиво.

«Да надо просто отдать отцу ребенка и пойти отдыхать — сам через какое-то время вернет!»

Готовы нести ответственность за следование вашему совету? Возможно, вы хотели сказать, что на самом деле ребенок отцу не нужен, не захочет он с ребенком возиться. Поверьте, если женщина не доверяет ребенка отцу, значит для этого есть основания. Говоря так, вы бьете женщину по самому больному.

«Это в тебе твоя травма говорит!»

Да, травмы такие, умеют не только говорить, но и писать, и даже взламывать аккаунты в соцсетях. В женщине говорит ее боль, а в вас — белое пальто. И вообще травма — не стигма и не вина.Почему многие люди так говорят? Потому что, когда им жалуются на жизнь, они умеют выдавать только две реакции — судить и спасать.То есть высказывать мнение или давать советы. В то время как чаще всего жалобы на жизнь — это просто запрос на участие (сочувствие).

Итак, что лучше сказать, если уставшая мать жалуется вам на жизнь?

«Как тебе тяжело!»«Понимаю тебя…» (подробный рассказ о том, как сами были в подобной ситуации, необязателен).

«Могу тебе как-то помочь?» (если в самом деле готовы помогать, и помогать так, как женщине нужно).

«Хочешь, поиграю с твоими детьми, пока ты занимаешься своими делами?» (если в самом деле готовы посидеть с детьми).

«Дай номер своей карты, я переведу тебе немного денег» (если в самом деле готовы перевести деньги).

«Я тебя обнимаю!»«На ручки?»«Извини, ничем не могу помочь» (и честный расфренд).