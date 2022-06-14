Психолог раскрыла правила разговора с детьми о смерти близких

Психолог Марина Гладышева раскрыла правила разговора с ребенком о смерти родственников и близких людей. Ее рекомендации приводит News.ru.
По ее словам, детям нужно сообщать о трагедии в тот же день и попытаться не напугать их.
«Лучше доносить это в каком-то ровном формате, когда взрослые сами спокойны. То есть да, так случилось, стараться объяснять как есть, без формирования фантастических реалий»,
— пояснила Гладышева.
Если умер дальний родственник, не живший с ребенком, можно об этом рассказать и через три дня, добавила специалист.
«Когда взрослый сам понимает, что может это сделать, что есть силы в спокойном состоянии все объяснить»,
— рассказывает психолог.
Она также предостерегла от утаивания от ребенка правды.
«Если ребенок задает вопросы, то будет странно от него как-то отгораживаться. Это может формировать у ребенка страхи и недопонимания. Когда это произошло и нужны пояснения, лучше делать это сразу»,
— заключила Гладышева.