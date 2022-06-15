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1 час назад

Дети, выполняющие работу по дому, лучше учатся

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Исследование было проведено под руководством кандидата наук в области философии Дианны Теппер. Как выяснили психологи, дети, выполняющие минимальные обязанности по дому, лучше занимаются планированием, саморегуляцией, хорошо переключаются между задачами и запоминают инструкции. Среди домашних хлопот, которые можно поручить несовершеннолетним членам семьи, ученые назвали приготовление пищи или садоводство.

Дети, выполняющие работу по дому, лучше учатся
Фото: +1+1

В исследовании приняли участие родители и опекуны 207 детей в возрасте от пяти до 13 лет. В середине 2020 года старшим родственникам было предложено заполнить анкеты о количестве ежедневных домашних заданий, выполняемых их детьми, и об исполнительных функциях их ребенка. Эксперты обнаружили, что участие в приготовление еды для себя и других членов семьи значительно улучшали рабочую память и способность думать, прежде чем действовать, у детей, сообщает MedicalXpress.

Дети,
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