Дети, выполняющие работу по дому, лучше учатся

Исследование было проведено под руководством кандидата наук в области философии Дианны Теппер. Как выяснили психологи, дети, выполняющие минимальные обязанности по дому, лучше занимаются планированием, саморегуляцией, хорошо переключаются между задачами и запоминают инструкции. Среди домашних хлопот, которые можно поручить несовершеннолетним членам семьи, ученые назвали приготовление пищи или садоводство.

В исследовании приняли участие родители и опекуны 207 детей в возрасте от пяти до 13 лет. В середине 2020 года старшим родственникам было предложено заполнить анкеты о количестве ежедневных домашних заданий, выполняемых их детьми, и об исполнительных функциях их ребенка. Эксперты обнаружили, что участие в приготовление еды для себя и других членов семьи значительно улучшали рабочую память и способность думать, прежде чем действовать, у детей, сообщает MedicalXpress.