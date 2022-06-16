Фразы учителей, которые могут привести к психологическим травмам

Каждый из нас может вспомнить фразу своего бывшего учителя, которая навсегда засела в голове. Психологи уверены — некоторые вещи, которые высказывает учитель ребенку, могут нанести реальный вред развивающейся психике молодого человека. Мы решили выяснить, какие школьные фразы часто становятся причинами, по которым человек во взрослом возрасте может обратиться к специалисту.

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«Отдам только твоим родителям»

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Наверняка у многих была ситуация, когда учитель отнимал вещь и грозился отдать родителям или же вызвать их «на ковер». На первый взгляд безобидная фраза, однако многие психологи подтвердят, что подобным способом учителя манипулируют и заставляют ребенка думать, что он ничего не решает. Чем чаще ребенок слышит эту фразу, тем сильнее повышается тревожность, так как состояние, когда твоя жизнь зависит от более авторитетных людей, может здорово расшатать психику, особенно в подростковом возрасте. В будущем такие дети часто не могут самостоятельно побороть тревожность и научиться брать на себя ответственность.

«Ты просто худший ребенок в классе»

Хуже этой фразы может быть эта же самая фраза, но сказанная перед всем классом. Не каждый учитель понимает, насколько ребенку важно признание его коллектива, а своими действиями взрослый неосознанно дает всем детям в классе установку — к вашему однокласснику нужно относиться только так. Что касается самого ребенка, постоянные упреки очень быстро развивают неуверенность в себе и потерю интереса к какой-либо деятельности. Ребенку может начать казаться, что смысла что-то делать, тем более хорошо, нет, ведь он все равно хуже всех.

«Из-за тебя все будут наказаны»