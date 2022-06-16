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1 час назад

Фразы учителей, которые могут привести к психологическим травмам

WomanHit.ru

Каждый из нас может вспомнить фразу своего бывшего учителя, которая навсегда засела в голове. Психологи уверены — некоторые вещи, которые высказывает учитель ребенку, могут нанести реальный вред развивающейся психике молодого человека. Мы решили выяснить, какие школьные фразы часто становятся причинами, по которым человек во взрослом возрасте может обратиться к специалисту.

Фразы учителей, которые могут привести к психологическим травмам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Отдам только твоим родителям»

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Наверняка у многих была ситуация, когда учитель отнимал вещь и грозился отдать родителям или же вызвать их «на ковер». На первый взгляд безобидная фраза, однако многие психологи подтвердят, что подобным способом учителя манипулируют и заставляют ребенка думать, что он ничего не решает. Чем чаще ребенок слышит эту фразу, тем сильнее повышается тревожность, так как состояние, когда твоя жизнь зависит от более авторитетных людей, может здорово расшатать психику, особенно в подростковом возрасте. В будущем такие дети часто не могут самостоятельно побороть тревожность и научиться брать на себя ответственность.

«Ты просто худший ребенок в классе»

Хуже этой фразы может быть эта же самая фраза, но сказанная перед всем классом. Не каждый учитель понимает, насколько ребенку важно признание его коллектива, а своими действиями взрослый неосознанно дает всем детям в классе установку — к вашему однокласснику нужно относиться только так. Что касается самого ребенка, постоянные упреки очень быстро развивают неуверенность в себе и потерю интереса к какой-либо деятельности. Ребенку может начать казаться, что смысла что-то делать, тем более хорошо, нет, ведь он все равно хуже всех.

«Из-за тебя все будут наказаны»

Очень опасная фраза, которая не только развивает острое чувство вины, но и может стать причиной развития конфликта в классе, который уже не смогут решить даже взрослые. Один ребенок не может быть поставлен против всего класса, даже если он действительно нарушил дисциплину или сделал что-то, что не понравилось учителю. Идеально, если преподаватель останется наедине с ребенком и поговорит без свидетелей, тем самым решится и сама проблема, а также не возникнет ситуации, когда из-за нарушившихся отношений в классе по вине учителя ребенка придется переводить в другую школу.

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