Подмосковные врачи экстренно прооперировали 11-летнюю девочку, которую лягнула лошадь

Врачи Одинцовской областной больницы экстренно прооперировали 11-летнюю девочку, которую лошадь лягнула в живот. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В Одинцовскую областную больницу поступила 11-летняя девочка в тяжелом состоянии. После катания на лошади ребенок, слезая, упал под ноги животному, которое ударило его копытом в живот. Как результат - повреждение печени с размозжением двух сегментов и внутреннее кровотечение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем внутреннего кровотечения составил 2,3 литра. «Наши врачи провели необходимую операцию - ушили разрыв печени. Во время операции они использовали прибор для реинфузии крови - это позволило собрать кровь пациентки, излившуюся в рану, очистить ее и направить обратно в кровоток. Дополнительно использовалась донорская кровь. Общими усилиями состояние девочки удалось стабилизировать», - приводит пресс-служба слова главного врача Одинцовской областной больницы Андрея Фадеева.