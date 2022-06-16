Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
6 часов назад

Подмосковные врачи экстренно прооперировали 11-летнюю девочку, которую лягнула лошадь

Агентство «Москва»иещё 1

Врачи Одинцовской областной больницы экстренно прооперировали 11-летнюю девочку, которую лошадь лягнула в живот. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В Одинцовскую областную больницу поступила 11-летняя девочка в тяжелом состоянии. После катания на лошади ребенок, слезая, упал под ноги животному, которое ударило его копытом в живот. Как результат - повреждение печени с размозжением двух сегментов и внутреннее кровотечение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем внутреннего кровотечения составил 2,3 литра. «Наши врачи провели необходимую операцию - ушили разрыв печени. Во время операции они использовали прибор для реинфузии крови - это позволило собрать кровь пациентки, излившуюся в рану, очистить ее и направить обратно в кровоток. Дополнительно использовалась донорская кровь. Общими усилиями состояние девочки удалось стабилизировать», - приводит пресс-служба слова главного врача Одинцовской областной больницы Андрея Фадеева.

В министерстве добавили, что на вторые сутки после операции девочку перевели в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского на дальнейшее долечивание. В настоящий момент состояние ребенка оценивают как удовлетворительное, пострадавшая готовится к выписке.

Дети,Андрей Фадеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители