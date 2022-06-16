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1 час назад

Пятилетняя девочка написала книгу и установила мировой рекорд

Газета.Ru

Пятилетняя девочка из Англии попала в Книгу рекордов Гиннесса, написав книгу, cообщает UPI. Кроме того, она сама нарисовала к ней иллюстрации.

Пятилетняя девочка написала книгу и установила рекорд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Белла Джей Дарк установила рекорд, став официально самой молодой писательницей в мире. Ее книга «Потерянный кот» разошлась тиражом более 1000 экземпляров. Челси, мать девочки, которая помогала в распространении копий произведения, призналась, что гордится дочерью.

«И ее отец, и я очень ей гордимся», — рассказала женщина.

«Потерянный кот» — это история о коте, который заблудился на улице и понял, что не следует гулять по незнакомым местам без матери. Челси считает, что рассказ будет поучительным для других маленьких детей.

«Она [Белла] нарисовала все рисунки сама, кроме одного», — добавила Челси.

Женщина уверена, что Белла продолжит развивать свой писательский талант и напишет продолжение «Потерянного кота».

Ранее британец читал рэп 39 часов подряд и установил мировой рекорд.

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