Психолог рассказала о пользе гаджетов для детей

Психолог, основательница издательства детских книг «Счастье внутри» и создательница бумажных гаджетов Екатерина Рощина рассказала о пользе умных устройств для детей. О том, как современные технические средства могут помочь в образовании, эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Рощина отметила, что современные дошкольники проводят с гаджетами до 40 часов в неделю. При этом, согласно исследованию ученых МГУ им. М. В. Ломоносова, у детей, использующих гаджеты не более часа в день, когнитивная и познавательная сферы развиваются лучше, они быстрее адаптируются к изменениям и более социально успешны. Их речевое и эмоциональное развитие также более активно. Такие дети лучше распознают эмоции по выражению лиц и у них выше уровень саморегуляции.

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Психолог добавила, что школьникам младших классов можно пользоваться умными очками, которые помогают учиться, общаться, слушать музыку и проверять календарь с расписанием, а также конструкторами, созданные из которых модели можно затем «оживить» с помощью смартфона или планшета.

«Важно помнить, что до трех лет ни один цифровой девайс не может быть полезным для ребенка, — говорит Рощина. — А после трех лет можно постепенно вводить в обиход планшет, где можно посмотреть развивающие мультики, ролики; умные часы (они помогут знать, где находится ребенок, созвониться с ним); компьютер или ноутбук для домашних заданий и телефон».

Но, по мнению специалиста, использование гаджетов должно быть ограничено по времени, чтобы не наносить урон здоровью. Для детей от трех до пяти лет — это полчаса, после пяти лет — до часа в день.

Екатерина Рощина уверена, что подобные девайсы действительно полезны, если ребенок с их помощью впитывает качественный контент. По ее словам, гаджеты способствуют развитию интеллекта, умению сосредотачивать внимание, тренировке зрительного и слухового восприятия, овладению новыми навыками, развитию когнитивной и познавательной сфер.

«Родителям обязательно нужно быть на одной волне с ребенком, интересоваться тем, что он смотрит, обсуждать с ним просмотренное, доносить плюсы и минусы доступности информации в интернете», — отметила психолог.

Эксперт также напомнила, что гаджеты могут быть и вредны в том случае, если ребенок при отсутствии контроля теряет связь с реальностью, интерес к окружающему миру и становится малоподвижным.

«Гаджеты, при злоупотреблении ими, могут нанести вред здоровью. Неправильно развивается координация, происходят задержки речи, отмечается творческое бездействие, торможение навыков. Может наблюдаться повышение уровня агрессии или замкнутости, а также беспокойство, нервозность и раздраженность у малыша», — отметила она.

Рощина посоветовала родителям заменить электронные девайсы другими, не менее интересными, например, бумажными гаджетами и настольными играми. Это поможет сохранить здоровье ребенку, помочь ему в развитии и сплотить семью, подытожила она.