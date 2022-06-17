6 главных ошибок, которые допускают родители в воспитании

Вырастить самостоятельного и здорового человека сложно, если эти схемы поведения становятся привычными.

Психологи повторяют: быть идеальной мамой невозможно, как и идеальным человеком. Но есть глобальные ошибки в воспитании, которые могут серьезно навредить ребенку. Специалисты советуют исправить их, пока не стало слишком поздно, а если материнство только планируется, помнить о том, как поступать не стоит.

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Надеяться на авось

Многие мамы и папы считают, что воспитывать малыша бесполезно: школа, социум и жизненные обстоятельства все равно повлияют на него больше, чем родительские уроки. Но именно от семьи зависит, насколько самостоятельным, уверенным и приспособленным будет малыш.

Специалисты советуют написать, каким вы хотите видеть ребенка в день его совершеннолетия: например, способным отвечать за финансы, уверенным в себе, здоровым и спокойным. А теперь пропишите шаги, которые вы предпримите для достижения этих результатов.

Хотите видеть здоровым ребенка? Научите его нормальным отношениям с едой, покажите, что визиты к врачу не страшны, а сон очень важен.

Ставить тактику важнее стратегии

Эта ошибка вытекает из предыдущей: многие мамы и папы акцентируются на сиюминутных успехах, забывая о глобальном плане. Например, оценки за домашнюю работу поощряются куда больше, чем любознательность, увлечения.

В погоне за отличными оценками упускается формирование навыков самоопределения, отсеивания ненужной информации и желания развиваться. Такой ребенок на выпускном держит в руках аттестат с пятерками и понятия не имеет, что ему делать с ним в реальной жизни.

Заставлять вопреки желанию

Конечно, каждому родителю иногда приходится заставлять малыша делать то, что ему не нравится. Но когда это переходит в систему, страдает ментальное здоровье ребенка. Авторитарные родители выпускают во взрослую жизнь или бунтаря, наконец вырвавшегося из-под гнета мамы, или удобного и неконфликтного человека, который не умеет отстаивать свои желания, да и не очень понимает, зачем это делать.

Товарно-денежные отношения

Формировать у ребенка финансовую грамотность абсолютно нормально, но, если только денежный расчет становится мотивацией, чадо теряет целеустремленность, эмпатию и бескорыстность.

Помните, что у детей должны быть бесплатные обязанности, как и у любого члена семьи. Оплачивать можно дополнительные старания: например, малыш хочет новый велосипед. Предложите ему заработать часть средств на покупку, отправившись прополоть грядки на даче.

Отрицать свободу выбора

Мама старше, опытнее, мудрее. Она точно знает, какая игрушка нужна ребенку, в какую секцию его отправить и в какой футболке он пойдет в школу. Чадо может сопротивляться по началу, а затем принять такой подход. Что получится в итоге? Во взрослую жизнь выйдет человек, не умеющий принимать решения, избегающий ответственности и совершенно не понимающий, а чего же он хочет на само деле.

Помните, ребенок — отдельная личность, а не ваше продолжение. Опека не убережет его от своих ошибок. Вы можете мягко посоветовать, каким спортом заняться или как обновить гардероб, но не диктовать свое мнение, как единственно правильное.

Пожертвовать своей жизнью ради ребенка

С появлением малыша меняется уклад, привычки и график любого родителя. Но многим естественного хода событий недостаточно, они решают стать идеальной мамой и папой, жертвуют карьерой, увлечениями, развлечениями. Нужны ли чаду такие жертвы? Нет. Кроме того, он даже не сможет их оценить, ведь не просил отказываться от всего ради себя.