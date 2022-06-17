6 главных ошибок, которые допускают родители в воспитании

Вырастить самостоятельного и здорового человека сложно, если эти схемы поведения становятся привычными.
Психологи повторяют: быть идеальной мамой невозможно, как и идеальным человеком. Но есть глобальные ошибки в воспитании, которые могут серьезно навредить ребенку. Специалисты советуют исправить их, пока не стало слишком поздно, а если материнство только планируется, помнить о том, как поступать не стоит.
Многие мамы и папы считают, что воспитывать малыша бесполезно: школа, социум и жизненные обстоятельства все равно повлияют на него больше, чем родительские уроки. Но именно от семьи зависит, насколько самостоятельным, уверенным и приспособленным будет малыш.
Специалисты советуют написать, каким вы хотите видеть ребенка в день его совершеннолетия: например, способным отвечать за финансы, уверенным в себе, здоровым и спокойным. А теперь пропишите шаги, которые вы предпримите для достижения этих результатов.
Хотите видеть здоровым ребенка? Научите его нормальным отношениям с едой, покажите, что визиты к врачу не страшны, а сон очень важен.
Эта ошибка вытекает из предыдущей: многие мамы и папы акцентируются на сиюминутных успехах, забывая о глобальном плане. Например, оценки за домашнюю работу поощряются куда больше, чем любознательность, увлечения.
В погоне за отличными оценками упускается формирование навыков самоопределения, отсеивания ненужной информации и желания развиваться. Такой ребенок на выпускном держит в руках аттестат с пятерками и понятия не имеет, что ему делать с ним в реальной жизни.
Конечно, каждому родителю иногда приходится заставлять малыша делать то, что ему не нравится. Но когда это переходит в систему, страдает ментальное здоровье ребенка. Авторитарные родители выпускают во взрослую жизнь или бунтаря, наконец вырвавшегося из-под гнета мамы, или удобного и неконфликтного человека, который не умеет отстаивать свои желания, да и не очень понимает, зачем это делать.
Формировать у ребенка финансовую грамотность абсолютно нормально, но, если только денежный расчет становится мотивацией, чадо теряет целеустремленность, эмпатию и бескорыстность.
Помните, что у детей должны быть бесплатные обязанности, как и у любого члена семьи. Оплачивать можно дополнительные старания: например, малыш хочет новый велосипед. Предложите ему заработать часть средств на покупку, отправившись прополоть грядки на даче.
Мама старше, опытнее, мудрее. Она точно знает, какая игрушка нужна ребенку, в какую секцию его отправить и в какой футболке он пойдет в школу. Чадо может сопротивляться по началу, а затем принять такой подход. Что получится в итоге? Во взрослую жизнь выйдет человек, не умеющий принимать решения, избегающий ответственности и совершенно не понимающий, а чего же он хочет на само деле.
Помните, ребенок — отдельная личность, а не ваше продолжение. Опека не убережет его от своих ошибок. Вы можете мягко посоветовать, каким спортом заняться или как обновить гардероб, но не диктовать свое мнение, как единственно правильное.
С появлением малыша меняется уклад, привычки и график любого родителя. Но многим естественного хода событий недостаточно, они решают стать идеальной мамой и папой, жертвуют карьерой, увлечениями, развлечениями. Нужны ли чаду такие жертвы? Нет. Кроме того, он даже не сможет их оценить, ведь не просил отказываться от всего ради себя.
Когда чадо вырастает, родители-жертвы считают, что он обязан отплатить им той же монетой. Но ребенок не брал любовь и заботу в долг, он не может отказаться от своей жизни ради того, чтобы доказать что-то маме или папе.