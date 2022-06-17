Ученые назвали оптимальное число детей для счастья

Психолог Сьюзан Ньюманн, ссылаясь на работы коллег, назвала оптимальное число детей для счастья. О том, почему появление второго и последующих детей зачастую негативно сказывается на семье, она рассказала в статье для издания Psychology Today.

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Ньюман уверена, что рождение второго ребенка очень резко влияет на карьеру родителей, особенно матери, финансовое состояние семьи и объем необходимой поддержки от родственников и нянь. Но главное, по ее словам, что появление второго ребенка плачевно сказывается на психическом здоровье матери.

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Ранее ученые уже пытались понять, зависит ли уровень счастья семьи от количества детей в ней. Так, профессор социологии и демографии Пенсильванского университета Ханс-Петер Колер, на которого ссылается Ньюманн, в ходе опроса выяснил, что, если семья хочет достичь благосостояния, ей стоит остановиться на одном ребенке.

По его словам, второй и последующий дети не делают родителей счастливее. Он выяснил, что большее количество детей делает матерей менее довольными жизнью, хотя они при этом счастливее бездетных женщин. Что же касается отцов, то исследование показало: рождение следующих детей после первенца никак не сказывалось на их самочувствии.

Колер убежден, что пары, которые решаются на второго ребенка, не берут в расчет собственные желания и возможности. Ими движут другие причины: родить старшему брата или сестру и так далее. По словам исследователя, многие беспечно планируют появление второго ребенка из-за счастья, которое принес первый. «Обычно люди испытывают прилив счастья после того, как стали родителями, но это "дополнительное" счастье, как правило, рассеивается в течение пары лет», — утверждает он.

Социолог из Мельбурнского университета Лиа Руппанер с коллегами в течение 16 лет проводили опрос 20 тысяч родителей, детям которых было около года. И они установили, что рождение второго не гарантирует желаемого счастья.

Кроме того, по их данным, появление второго отпрыска влияет на психическое здоровье родителей. «До родов у обоих родителей наблюдается одинаковая нехватка времени. После рождения первого ребенка она также возрастает у обоих, но у матери времени становится значительно меньше, — говорит Руппанер в исследовании. — Вторые дети удваивают цейтнот родителей, еще больше увеличивая разрыв между матерями и отцами».

Руппаннер и ее коллеги пришли к выводу, что повышенный дефицит времени, связанный с рождением второго и последующих детей, ухудшает психическое здоровье матерей.