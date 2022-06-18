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8 минут назад

Юрист перечислила способы уберечь ребенка от травли в детском лагере

Мослента

Способы уберечь ребенка от буллинга в детском лагере перечислила в беседе с изданием Letidor.ru юрист программы «Травли NET» Анна Копылова.

Как уберечь ребенка от травли в детском лагере
Фото: МослентаМослента

Специалист отметила, что родителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора места, где будет отдыхать их наследник. Для начала стоит изучить отзывы о каждом из вариантов. Если это помогло остановить выбор на одном или нескольких лагерях, нужно попробовать пообщаться с их заведующими.

«Всегда есть прямая корреляция: как взрослые общаются с вами, так будут общаться и с детьми. Будет ли в их отношении достаточно внимания, уважения, готовности решить проблему, «разжевать» любое объяснение и так далее», — объяснила Копылова.

Юрист посоветовала напрямую спросить руководителя лагеря, что будут делать вожатые, если случится эпизод с травлей.

«Если в ответ вы услышите что-то вроде «У нас такого просто не может быть» или «Никогда такого не было», будьте начеку. Это означает, что люди, скорее всего, закрывают глаза на возможную проблему», — сказала она.

По мнению Копыловой, ответственный руководитель либо приведет примеры того, что вожатые делали в подобной ситуации, либо порассуждает на тему того, что им нужно сделать.

Также собеседница издания порекомендовала родителям убедиться, что все правила в лагере направлены на комфорт ребенка, и узнать, проводят ли вожатые коллективные игры на доверие и взаимовыручку.

Дети,Анна Копылова,
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