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25 минут назад

Ученые создали умный комбинезон для младенцев

Ferra.ru

Исследовательская группа из Финляндии разработала новый комбинезон для младенцев, позволяющий надежно оценивать двигательные способности в период раннего развития. Он получил название MAIJU (Motor Assessment of Infants with a Jumpsuit). В одежде есть несколько датчиков движения.

Ученые создали умный комбинезон для младенцев
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые проверили комбинезон на младенцах в возрасте от 5 до 19 месяцев. В начале исследования позы и движения детей определялись визуально по видеозаписи. Затем эта информация использовалась для обучения алгоритма, основанного на машинном обучении, который распознавал позы.

Исследователи отметили, что их работа показывает: оценить моторное развитие младенца за пределами больницы или специальной лаборатории вполне возможно. При этом чем раньше будут выявлены задержки развития нервной системы и связанные с ними проблемы, тем лучше можно будет поддержать здоровье ребенка.

Дети,
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