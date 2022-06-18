Ученые создали умный комбинезон для младенцев

Исследовательская группа из Финляндии разработала новый комбинезон для младенцев, позволяющий надежно оценивать двигательные способности в период раннего развития. Он получил название MAIJU (Motor Assessment of Infants with a Jumpsuit). В одежде есть несколько датчиков движения.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ученые проверили комбинезон на младенцах в возрасте от 5 до 19 месяцев. В начале исследования позы и движения детей определялись визуально по видеозаписи. Затем эта информация использовалась для обучения алгоритма, основанного на машинном обучении, который распознавал позы.