Лянка Грыу рассказала, как противостоит аутизму своего сына

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу воспитывает сына Максима, который растет с диагнозом «аутизм». Знаменитость рассказала об особенностях жизни своего наследника и объяснила, как именно противостоит тяжелому недугу.

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Артистка акцентировала внимание на том, что маленькие дети с подобным диагнозом нуждаются в постоянном уходе, лечении и психологической поддержке. При правильном обращении ребенку может стать лучше. По своему опыту борьбы с аутизмом Грыу выявила, что аутичный спектр достаточно широк – от невербальных детей до настоящих гениев. Данный факт необходимо учитывать при лечении.

«Дети — это не просто люди, которые растут рядом с нами, они учатся у нас, как справляться с трудностями, как радоваться жизни, как любить друг друга», – отметила знаменитость в интервью для WomanHit.