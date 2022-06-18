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1 час назад

Лянка Грыу рассказала, как противостоит аутизму своего сына

Слово и Дело

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу воспитывает сына Максима, который растет с диагнозом «аутизм». Знаменитость рассказала об особенностях жизни своего наследника и объяснила, как именно противостоит тяжелому недугу.

Лянка Грыу рассказала, как противостоит аутизму своего сына
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка акцентировала внимание на том, что маленькие дети с подобным диагнозом нуждаются в постоянном уходе, лечении и психологической поддержке. При правильном обращении ребенку может стать лучше. По своему опыту борьбы с аутизмом Грыу выявила, что аутичный спектр достаточно широк – от невербальных детей до настоящих гениев. Данный факт необходимо учитывать при лечении.

«Дети — это не просто люди, которые растут рядом с нами, они учатся у нас, как справляться с трудностями, как радоваться жизни, как любить друг друга», – отметила знаменитость в интервью для WomanHit.

Актриса призналась, что ее ребенок уже научился налаживать коммуникацию с другими людьми. Грыу много беседует с сыном о чувствах – они вместе справляются со всеми трудности. Звезда также выступает за то, чтобы каждому ребенку давали право на выражение собственного мнения.

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