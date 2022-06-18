Как защитить детей в сети: 10 киберрисков будущего

Искусственный интеллект конкурирует с родителями в воспитании, дети становятся жертвами информационных войн, а парасоциальные связи с блогерами вытесняют реальное общение. «Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде представляет результаты исследования «Технологии защиты детей в интернете», в котором спрогнозированы киберриски ближайшего будущего.

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Сегодня большую опасность для детей и подростков в интернете представляют разные виды психологического насилия: кибербуллинг, сталкинг, груминг, сексуальные домогательства. Существующие технологические решения хорошо защищают от примитивных личностных атак, но недостаточно эффективны, если злоумышленник знает принципы их работы. Недооцененными остаются риски, связанные с информационным и маркетинговым давлением, распространением дезинформации и контента, непредназначенного для несовершеннолетних пользователей.

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Эксперты выделили 23 главных риска для детей и подростков в интернете и оценили каждый из них по степени опасности и проработанности технологий защиты. На основании анализа существующих рисков и ряда трендов, продиктованных технологическими, социальными и геополитическими изменениями, исследователи определили десять областей, в которых будут формироваться киберриски для несовершеннолетних в ближайшем будущем.

• Инфлюенсеры, рост их влияния и виртуализация

Лидеры мнений формируют ценности, которые могут использоваться в корыстных целях. Идеальные пропорции и условия жизни полувиртуальных и виртуальных инфлюенсеров отрицательно влияют на самооценку детей.

• Взаимодействия между взрослыми и детьми в VR и метавселенных

Дети могут использовать аватары взрослых и наоборот, при этом анонимность в VR-приложениях создает условия для возникновения кибербуллинга, сексуальных домогательств и других рисков.

• Искусственный интеллект как инструмент преступников

Технологии могут использоваться для имитации внешности, голоса и мимики, чтобы обходить биометрическую идентификацию или создавать компрометирующие документы.

• Искусственный интеллект как часть процесса воспитания

В 2018 году общественность широко обсуждала прецедент: в качестве первого слова младенец произнес имя умного устройства. Дети могут неправильно понимать роль искусственного интеллекта и привязываться к роботам, что увеличивает риск вторжения корпораций в семьи.

• Дистанционные способы эксплуатации детей

Эксплуатация детского труда в интернете слабо регулируется, дети могут использоваться для бесплатной генерации контента или вовлекаться в неправомерные трудовые отношения.

• Цифровой след и биометрические данные

Дети не осознают, как высказывания в интернете могут отразиться на их будущем, зачастую цифровой след делает ребенка идеальной целью для сталкеров.

• Трансформация социальных навыков детей

Процесс освоения социального поля изменился, и дети, которые сильнее полагаются на интернет, могут испытывать проблемы с социализацией в офлайне.

• Популяризация «серых» взаимодействий

Желание обойти запреты на просмотр ресурсов с ограниченным доступом стимулирует осваивать «серые» технологии и даже вступать в хакерские ячейки.

• Ужесточение информационной войны

В условиях информационной войны дети принимают раскрученные нарративы на веру, встают на баррикады и могут попасть под санкции, государства, корпораций и неформальных сообществ.

• Рост цифрового разрыва

Технологические гиганты формируют политическую атмосферу, принимают жесткие меры к неугодным группам. Цифровой разрыв усиливает неравенство между разными регионами и фактически ограничивают детей из отдельных стран в гражданских правах.

На основании исследования Альянс по защите детей в цифровой среде сформировал рекомендации для государства, образовательных учреждений, ИТ-разработчиков, коммерческих предприятий, родителей, НКО и социальных предпринимателей. В качестве главных условий их реализации названы достаточная степень свободы всех стейкхолдеров в проявлении инициативы и формирование пространства совместной ответственности за результат.