Родителям на заметку: 8 мифов о детских зубах

Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук развенчивает самые популярные мифы о здоровье детских зубов.
Следить за состоянием зубов очень важно, даже если речь идет о временных — молочных — зубах, которым со временем на замену приходят коренные. Не стоит откладывать решение всех проблем на период, когда ребенок станет старше, разбираться со всем стоит своевременно. Зачем вообще заботиться о молочных зубах?
Я встречал мнение, что молочные зубы не требуют столь серьезного внимания, как постоянные. Но это совершенно не соответствует истине. Роль молочных зубов очень важна.
Совершенно очевидно, что молочные зубы не так «бесполезны» как думают некоторые, а раз они важны и нужны, то относиться к их состоянию нужно бережно, не игнорируя возникающие проблемы.
Часто родители не уделяют должного внимания состоянию молочных зубов, так как находятся во власти стереотипов.
Ученые уже доказали, что наследственность на состояние зубов почти никак не влияет, а все проблемы в их состоянии связаны с недостаточной гигиеной и неправильным уходом. Впервые сводить ребенка к стоматологу нужно в 3—4 года — записаться на прием надо даже в том случае, если нет никаких жалоб. Если вам кажется, что с зубами что-то не так — они портятся, разрушаются или выглядят странно, то пойти к стоматологу можно и нужно в более раннем возрасте.
Этот стереотип ошибочен и довольно опасен. Если не чистить зубы и не ухаживать за ними, то они начнут разрушаться и выпадать. Отсутствие зубов ведет к огромному количеству проблем: с речью, жеванием, осанкой. Для того, чтобы не допустить всего этого, надо начинать уход с момента появления первого молочного зуба. Подбирайте подходящие щетку и пасту и чистьте 2 раза в день по 30 секунд. Приучать ребенка к уходу за зубами важно и нужно, но малыши не способны справиться с этой задачей качественно. Полностью мануальные навыки формируются только к 12 годам, только после этого ребенок оказывается способен полноценно очищать поверхность зубов. Что уж говорить о более младших детях — им при чистке зубов обязательно должны помогать родители.
То, что мы не обнаруживаем корней у выпавших молочных зубов, совсем не значит, что корни у них отсутствуют. Все дело в том, что незадолго до начала смены зубов корни, находящиеся в десне, начинают рассасываться, а постоянный зуб начинает выталкивать молочный вверх. Как и у коренных зубов, корни молочных зубов могут воспаляться и болеть — в этом случае потребуется лечение.
Временные зубы могут болеть, хотя и не так сильно как постоянные. Ученые не исключают, что это один из заложенных природой защитных механизмов, который помогает детям не страдать от сильнейшей зубной боли, которую могут испытывать взрослые. Молочные зубы болят и разрушаются, причем довольно стремительно. Родителям нужно быть особенно внимательным к состоянию детских зубов: иногда «болезненная стадия» очень быстро проходит или совсем отсутствует, зуб разрушается, развивается воспалительный процесс. Если упустить этот момент, то последствия могут быть очень серьезными, вплоть до госпитализации.
Хотя расшатывание зубов часто нравится многим детям, природа позаботилась, чтобы молочные зубы выпадали без дополнительных усилий. Так и происходит в абсолютном большинстве случаев, а искусственное ускорение этого процесса не требуется. Всему свое время: зубы будут меняться тогда, когда наступит подходящий момент.
Сделать снимок для того, чтобы понять, что именно происходит с зубом — важная часть любого лечения. Многие родители до сих пор уверены, что рентгенологическое оборудование очень опасно, а облучение может навредить здоровью ребенка. Пора оставить эти заблуждения в прошлом — современная аппаратура облучает не сильнее, чем мобильный телефон, воздействию которого нынешние дети подвергаются в течение гораздо более длительного времени.
Ошибочно думать, что коронки — удел взрослых. Это — идеальное решение, которое помогает сохранить функцию разрушенного зуба и здоровья челюстного аппарата. Если с молочным зубом произошла неприятность, из-за которой он разрушился, то врач может посоветовать поставить коронку. Особенно часто у детей их ставят на боковые временные зубы.
Мой богатый профессиональный опыт показывает, что нет никакой связи между тем, как были расположены временные зубы и тем, как будут располагаться постоянные. Это два совершенно независимых события. Я рекомендую в 6 лет показать ребенка ортодонту: специалист проконтролирует как меняются молочные зубы, а при необходимости расскажет, что потребуется для корректировки прикуса в дальнейшем.