Родителям на заметку: 8 мифов о детских зубах

Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук развенчивает самые популярные мифы о здоровье детских зубов.

Следить за состоянием зубов очень важно, даже если речь идет о временных — молочных — зубах, которым со временем на замену приходят коренные. Не стоит откладывать решение всех проблем на период, когда ребенок станет старше, разбираться со всем стоит своевременно. Зачем вообще заботиться о молочных зубах?

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Я встречал мнение, что молочные зубы не требуют столь серьезного внимания, как постоянные. Но это совершенно не соответствует истине. Роль молочных зубов очень важна.

Жевание. Появление молочных зубов позволяет ребенку начать жевать, а значит у него появляется возможность перехода к твердой пище, а список продуктов, которые он может есть, расширяется.

Дикция. Возраст с 2 до 6 лет — период формирования речи и дикции. Если зубов нет, то произносить определенные звуки может быть сложно или совсем невозможно.

Осанка. Отсутствие зубов может привести к активному напряжению лицевых мышц, а также мышц головы и шеи. Это спровоцирует дисбаланс мышечной активности и нарушения осанки.

Снятие стресса. Немногие знают, но то самое скрежетание зубами во сне — придуманный природой способ снятия напряжения. Дети неосознанно пользуются этим механизмом, снимая стресс.

Совершенно очевидно, что молочные зубы не так «бесполезны» как думают некоторые, а раз они важны и нужны, то относиться к их состоянию нужно бережно, не игнорируя возникающие проблемы.

Мифы о здоровье молочных зубов, про которые нужно забыть уже сегодня

Часто родители не уделяют должного внимания состоянию молочных зубов, так как находятся во власти стереотипов.

Миф 1: в плохих зубах виновата генетика

Ученые уже доказали, что наследственность на состояние зубов почти никак не влияет, а все проблемы в их состоянии связаны с недостаточной гигиеной и неправильным уходом. Впервые сводить ребенка к стоматологу нужно в 3—4 года — записаться на прием надо даже в том случае, если нет никаких жалоб. Если вам кажется, что с зубами что-то не так — они портятся, разрушаются или выглядят странно, то пойти к стоматологу можно и нужно в более раннем возрасте.

Миф 2: молочные зубы можно не чистить

Этот стереотип ошибочен и довольно опасен. Если не чистить зубы и не ухаживать за ними, то они начнут разрушаться и выпадать. Отсутствие зубов ведет к огромному количеству проблем: с речью, жеванием, осанкой. Для того, чтобы не допустить всего этого, надо начинать уход с момента появления первого молочного зуба. Подбирайте подходящие щетку и пасту и чистьте 2 раза в день по 30 секунд. Приучать ребенка к уходу за зубами важно и нужно, но малыши не способны справиться с этой задачей качественно. Полностью мануальные навыки формируются только к 12 годам, только после этого ребенок оказывается способен полноценно очищать поверхность зубов. Что уж говорить о более младших детях — им при чистке зубов обязательно должны помогать родители.

Миф 3: у молочных зубов нет корней

То, что мы не обнаруживаем корней у выпавших молочных зубов, совсем не значит, что корни у них отсутствуют. Все дело в том, что незадолго до начала смены зубов корни, находящиеся в десне, начинают рассасываться, а постоянный зуб начинает выталкивать молочный вверх. Как и у коренных зубов, корни молочных зубов могут воспаляться и болеть — в этом случае потребуется лечение.

Миф 4: молочные зубы не болят, а значит, их не надо лечить

Временные зубы могут болеть, хотя и не так сильно как постоянные. Ученые не исключают, что это один из заложенных природой защитных механизмов, который помогает детям не страдать от сильнейшей зубной боли, которую могут испытывать взрослые. Молочные зубы болят и разрушаются, причем довольно стремительно. Родителям нужно быть особенно внимательным к состоянию детских зубов: иногда «болезненная стадия» очень быстро проходит или совсем отсутствует, зуб разрушается, развивается воспалительный процесс. Если упустить этот момент, то последствия могут быть очень серьезными, вплоть до госпитализации.

Миф 5: чтобы молочный зуб выпал, его обязательно надо расшатать

Хотя расшатывание зубов часто нравится многим детям, природа позаботилась, чтобы молочные зубы выпадали без дополнительных усилий. Так и происходит в абсолютном большинстве случаев, а искусственное ускорение этого процесса не требуется. Всему свое время: зубы будут меняться тогда, когда наступит подходящий момент.

Миф 6: детям сложно лечить зубы, так как им нельзя делать рентген

Сделать снимок для того, чтобы понять, что именно происходит с зубом — важная часть любого лечения. Многие родители до сих пор уверены, что рентгенологическое оборудование очень опасно, а облучение может навредить здоровью ребенка. Пора оставить эти заблуждения в прошлом — современная аппаратура облучает не сильнее, чем мобильный телефон, воздействию которого нынешние дети подвергаются в течение гораздо более длительного времени.

Миф 7: детям не ставят коронки

Ошибочно думать, что коронки — удел взрослых. Это — идеальное решение, которое помогает сохранить функцию разрушенного зуба и здоровья челюстного аппарата. Если с молочным зубом произошла неприятность, из-за которой он разрушился, то врач может посоветовать поставить коронку. Особенно часто у детей их ставят на боковые временные зубы.

Миф 8: если молочные зубы были кривыми, то и коренные вряд ли будут ровными