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50 минут назад

Врач-педиатр назвала семь тревожных симптомов у грудничка

Lenta.ru

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Валерия Фаткулина назвала семь тревожных симптомов у грудничка, которые должны насторожить родителей. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что выпяченный пупок, например, может оказаться признаком пупочной грыжи или слабого пупочного кольца.

Врач-педиатр назвала семь тревожных симптомов у грудничка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выпячивание пупка

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Врач уточнила, что обычно выпяченный пупок заметен всегда, но иногда он виден только при плаче или кашле, то есть в ситуациях, при которых ребенок напрягается. Эксперт посоветовала в этом случае показаться специалисту и, возможно, записаться на осмотр детского хирурга.

Бледность кожи с желтушным оттенком

Фаткулина обратила внимание, что, если желтуха долго не проходит, родители должны показать ребенка врачу. Специалист назначит мониторинг уровня билирубина и белковых фракций, а затем, исходя из этого, даст свои рекомендации.

«Физиологическая желтуха не должна быть затяжной. Обычно к двум-трем неделям жизни ребенка желтушность кожных покровов уменьшается, так как он получает материнское молоко и активный полураспад желчного пигмента билирубина прекращается. Также стоит отметить, что молозиво обладает слабительным эффектом, а при желтухе билирубин покидает организм как раз с калом и мочой. Поэтому, чем больше ребенок получает грудное молоко, тем быстрее проходит желтуха», — объяснила Валерия Фаткулина.

Высовывание языка

По мнению врача, этот неочевидный для родителей тревожный симптом на самом деле может оказаться признаком патологии эндокринной системы. В частности, врожденного гипотиреоза — снижения функции щитовидной железы с уменьшением количества гормонов, которые она вырабатывает. Груднички также могут вздрагивать и пугаться, высовывая язык, резюмировала педиатр.

«В роддоме в первые дни жизни ребенка проводится скрининговое исследование. Врачи берут у малыша кровь, проверяют ее на пять инфекций, в том числе на врожденный гипотиреоз, просматривают генетику. Маме нужно знать результат этого скрининга. Если результат на врожденный гипотиреоз отрицательный, необходимо дальше обследовать ребенка, потому что в целом высовывание языка в этом возрасте не является нормой», — уточнила Фаткулина.

Редкое мочеиспускание

Эксперт обратила внимание, что, если ребенок мочится редко, но много, не мочится совсем в течение дня или мочится только один-два раза в день, это может говорить о возможной патологии мочевыводящей системы. Такие ситуации тоже важно отслеживать, чтобы вовремя заметить проблему, уточнила врач.

Частый плач без причины

По мнению специалиста, если ребенок плачет без очевидных причин и плач сопровождается дрожанием подбородка и посинением ногтей и губ, это может говорить о гипертонусе.

«90 процентов новорожденных имеют недоразвитие нервной системы и минимальные неврологические отклонения, которые при адекватном ведении педиатром ребенка в большинстве случаев нивелируются к году. Тем не менее родителям внимательнее всего нужно следить как раз за подергиванием подбородка, и, если оно есть, обязательно обратиться к врачу для диагностики», — объяснила врач.

По словам эксперта, в эту же группу патологий стоит отнести ситуацию, связанную с проверкой рефлекса опоры. В норме ребенок должен стоять на полусогнутых ножках, опираясь на полную стопу, поэтому если он встает на цыпочки и перекрещивает ноги, родителям обязательно нужно обратиться к неврологу.

Бледность и синюшность носогубного треугольника

Эксперт отметила, что этот симптом может свидетельствовать о наличии у ребенка кардиологической патологии, такой как порок сердца. Она порекомендовала в этом случае обязательно сделать ЭКГ и получить консультацию кардиолога.

Частое и обильное срыгивание

По словам специалиста, чаще всего этот симптом говорит о пилороспазме — спастическом сокращении части желудка, характерном для грудных детей. В таком случае ребенка должны регулярно показывать педиатру, а никаких серьезных вмешательств не требуется. «Ребенок может срыгивать до 5-8 раз в день (после каждого кормления). Но объем срыгивания не должен превышать 1/5 принятой порции, и не должно быть срыгивания "фонтаном"», — добавила Валерия Фаткулина.

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