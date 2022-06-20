10 вещей, которые должны сделать родители взрослеющей дочери

Советы секс-педагогов и просветителей.

Фото: CHIPS journal CHIPS journal

Вечная проблема: как разговаривать с детьми о половом созревании. Особенно с девочками. Особенно в тот момент, когда у них вдруг вырастает грудь, начинаются месячные, а уверенность в себе, наоборот, тает, уступая место подростковым комплексам. Секс-педагоги и просветители рассказывают, как и о чем можно разговаривать с дочерью, становящейся подростком, чтобы она вошла в пубертат подготовленной.

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Исследование, опубликованное несколько лет назад, показывает, что большинство девочек оказываются морально и информационно не готовы к половому созреванию.

В результате этот период наполняется негативным опытом. Специалисты объясняют это нездоровым и неуважительным отношением к женской сексуальности в нашей культуре.

«Общество не поощряет того, чтобы молодые женщины интересовались своими телами, экспериментировали и в целом были с ними знакомы», — говорит секс-просветитель Аль Вернаккио.

«Если мальчик, входящий в пубертат, уже, как правило, знает, как там все устроено, что для него лично нормально, что приятно, а что — нет, то иные девочки в этом возрасте даже не представляют, как выглядит их влагалище и где оно вообще находится», — отмечает он.

Половое созревание всегда связано с неким дискомфортом. «Мы часто говорим о нем как о чем-то реально неприятном», — обращает Вернаккио. В языке много некрасивых и грубых эвфемизмов, связанных с месячными, ростом волос на теле, изменениями фигуры и прочим. Хотя на самом деле речь ведь идет о естественных и нормальных вещах — и именно так мы сами и наши дети и должны их воспринимать.

Нет ничего постыдного ни в факте менструации, ни в названии этого процесса!

Обязательно поговорите об этом со своей дочерью. И чем раньше, тем лучше. Потому что просвещение — это не один разговор и не разовая акция, это большая работа, которую нельзя просто начать, когда вашей дочери исполнится 13.

Если мы постоянно откладываем важные разговоры, которые могут подготовить дочь к половому созреванию, последствий может быть множество. Например, если у девочки нет определенных знаний о своем теле, о том, как что устроено и как работает, она в какой-то момент может испытать шок. «Если они не готовы эмоционально, — говорит Кори Сильверберг, секс-педагог и автор книги „Секс — это забавное слово“, — они могут получить нежелательный или даже пугающий опыт».

Итак, вот десять вещей, которые родители должны сделать, чтобы подготовить дочерей к половому созреванию.

Поделитесь своим опытом

«Если у мамы был собственный негативный опыт в подростковом возрасте, — говорит Вернаккио, — ей может быть сложно начать подобный разговор. И я считаю, что это нормально — нервничать из-за этого. Но при этом абсолютно нормально также делиться с дочерьми личным опытом, даже если он не был приятным. Вы можете рассказывать это в контексте „я не хочу, чтобы ты тоже это испытала“».

Покажите достойный пример

«То, как вы сами относитесь к вопросам сексуальности, — говорит секс-просветительница Дебра Хаузер, — то, как вы общаетесь со своим партнером или супругом, с детьми — все это важно. Что вы скажете, обнаружив свою трехлетнюю дочь за ощупыванием гениталий? „Не делай этого никогда!“? или „Не делай этого при других людях“? Вот это отношение — оно важно».

Не пугайтесь телесности сами, на табуируйте естественные процессы, не запугивайте и не отмахивайтесь от ребенка фразами типа «вырастешь — тогда узнаешь». Если есть интерес, идите ему навстречу — это заложит фундамент доверительным отношениям с дочкой в вопросах интимности.

Поищите возможность начать разговор

«Мы можем подготовить детей к переменам в любом возрасте, — говорит Сильверберг. — Мы всегда должны находить возможность обсудить с ними изменения в их организме». Как вариант Сильверберг приводит в пример обсуждение перемены во внешности бабушек и дедушек. Мол, смотри, как они меняются — так же меняется со временем тело каждого человека. И нет ничего ужасного в том, что каждая девочка — и каждый мальчик — меняются по-своему и в своем темпе.

Используйте знания других

Сейчас есть множество отличных видео, литературы и прочих пособий. Кто-то из родителей использует книги или телепередачи как повод для начала разговора об отношениях и сексуальности. «Неважно, какой была их начальная реакция, — говорит Хаузер, — они все равно вас слышат и обязательно оценят ваши попытки».

Убедитесь, что слова достигли адресата

«Следите, чтобы во время разговора вы не звучали как высоколобый взрослый эксперт, — говорит Сильверерг. — Будет хорошо, если ребенок задаст вам вопросы, а вы без взрослого пафоса ответите на них и спросите что-то уточняющее».

Не вешайте ярлыков

Говорите о половом созревании «в общем», о том, каким оно бывает у всех детей. Не пытайтесь спрогнозировать, какие проблемы могут быть конкретно у вашего ребенка. Ведь пока их еще нет. Да и вообще, не надо говорить о возможных неприятностях — сосредоточитесь на объективной картине, а уж когда дело дойдет до эмоций, ребенок сможет обсудить с вами и их, ведь вы сделаете все возможное, чтобы заложить базу доверия между вами.

Скажите, что происходящее — нормально

Обязательно нормализуйте то, что в вашем детстве таковым, возможно, не было. Скажите, что раньше вы сталкивались со стигматизацией тех или иных своих состояний, но теперь мир изменился, и современные девочки не должны бояться и стесняться того, что с ними происходит, потому что то, что происходит — биологическая норма.

Воспринимайте все позитивно

Но помните о том, что ваша дочь не обязана быть в восторге от этих перемен. Аль Вернаккио советует родителям обсуждать с детьми успешных женщин, которыми они восхищаются: «У всех этих женщин есть одна общая черта — они все когда-то прошли через процесс взросления. Таким образом вы сможете показать подростковый период как нечто обязательное и прекрасное, как процесс, который придает силы и превращает девочку в успешную женщину».

Предупредите о сексизме

«Мы недостаточно много обсуждаем с девочками тот факт, что если ты родилась женщиной, к тебе во многих случаях будут относиться предвзято, — говорит Сильверберг. — Если мы не предупредим девочек заранее, они в какой-то момент, столкнувшись с этим, будут думать, что виноваты они, дело в них. А ведь это вовсе не так». Сексизм — это проблема, а не проявление «мужской природы», поэтому девочки должны быть готовы к его проявлению, чтобы не воспринимать его как попытки ухаживания или комплименты.

Просто будьте рядом

«Самое важное, что вы можете дать своему ребенку, это вовлеченных родителей, всегда готовых выслушать и прийти на помощь. И ощущение того, что они любимы не за что-то, а просто так, за то, что они есть», — говорит Хаузер.

Очень важно, чтобы у детей было, к кому обратиться. Лучше пройти через неприятный разговор, чем вовсе не знать, как к этой проблеме подступиться.