Консультант по детскому сну Надежда Савенко, официальный представитель бренда Colix (производителя газоотводных трубочек для детей) назвала действенные способы справиться с плачем младенца. О том, что может успокоить ребенка и спасти нервы родителей, эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Фото: lenta.ru lenta.ru

Для начала Савенко рекомендует выяснить у врачей, не является ли плач следствием заболевания ребенка. Если со здоровьем младенца все нормально, но он продолжает капризничать, эксперт предлагает придерживаться нескольких действенных правил.

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Понять, не колики ли это, и принять меры

Эксперт отметила, что, если ребенок часами отчаянно рыдает без видимых причин, то, скорее всего, дело в боли из-за колик. По ее словам, это становится основной причиной плача до 40 процентов от всех новорожденных.

«Исследования показывают, что эти крики вызваны именно болью, но, к сожалению, до сих пор неизвестна истинная причина колик. Одной достоверно выявленной считается незрелость желудочно-кишечной системы: ребенок просто не обзавелся микробиотой, которая помогает справляться с пищей», — объясняет консультант по детскому сну.

Савенко добавила, что приступы обычно прекращаются к трехмесячному возрасту, хотя 15 процентов младенцев могут испытывать их и дольше.

«С высокой долей вероятности малышу мешают плохо отходящие газы в кишечнике, вызывающие острые и болезненные спазмы, поэтому для начала нужно попробовать убрать их, — говорит Савенко. — Например, это можно сделать с помощью ректальной газоотводной трубочки. Этот способ является одним из самых быстродействующих и, вопреки опасениям родителей, не вызывает привыкания».

Помогите ребенку расслабиться

По словам эксперта, вторым способом успокоить новорожденного является создание соответствующей атмосферы. Только что появившийся на свет ребенок испытывает серьезнейший стресс, поясняет она. «Совсем недавно он был в уютном, теплом и темном (хотя и тесном) пространстве, и вдруг все меняется: холодный и резкий воздух, ткань на нежной коже, яркий свет, еда, странные вкусы и запахи», — помогает взглянуть на мир глазами ребенка Савенко.

Плач, по ее словам, дает возможность буквально заглушить непривычные звуки и ощущения, избавиться от сенсорной перегрузки. Поэтому эксперт рекомендует воссоздать новорожденному его привычный темный, теплый и тесный мирок, в котором он провел предыдущие месяцы.

«Не нужно использовать тугое пеленание, достаточно, например, надеть пеленку на липучках. Ночью можно оставить слабенький ночник с оранжевым, желтым или красноватым светом — это тоже действует расслабляюще», — предлагает Савенко.

Консультант по детскому сну отметила, что действенным способом успокоить младенца является белый шум или звуки природы.

«Фоновое шумовое воздействие на новорожденного оказывает успокаивающее действие. Подойдут звуки природы, волн, шелест ветра, покачивание деревьев. Также можно использовать негромкое гудение, например, фена, включенного в соседней комнате», — говорит она.

Савенко добавила, что успокоят новорожденного и покачивания, однако, если ребенок лежит на руках на спине, нужно следить, чтобы его голова устойчиво покоилась на локтевом сгибе.

«При коликах можно положить малыша животом на предплечье, чтобы на локоть опиралась щека. Покачивать лучше из стороны в сторону с небольшой скоростью и амплитудой (двух-трех сантиметров достаточно). Это наиболее точно имитирует внутриутробные ощущения малыша перед появлением на свет», — уточнила эксперт по детскому сну.