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1 час назад

Сколько стоит в России собрать школьника на выпускной?

Мир24

Через портал Госуслуги стартовало онлайн-зачисление в вузы. Цифровые кафедры запустились в 106 учебных учреждениях, куда зачислены более 700 тысяч студентов. А пока же у тех, кто закончил школу, другие проблемы. Ведь уже в эти выходные у них выпускной. В среднем на наряды для гуляний их родители потратили 10 тысяч рублей. Это данные маркетплейсов. Что в трендах этого сезона, узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Сколько стоит в России собрать школьника на выпускной?
Фото: Мир24Мир24

Туфли – это уже последний штрих. В остальном образ выпускницы полностью готов. Выбор наряда Виктория Ананьева доверила маме, а сама тем временем тщательно готовилась к экзаменам. И мать, и дочь сработали отлично. На выпускном девушка будет в дизайнерском платье российского бренда, а украшать его будет золотая медаль.

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«Были на каком-то торжестве у друзей, дочь была в платье этого производителя. Поэтому мы как-то, скажем так, «слизнули» идею», – отметила жительница Москвы Медея Ананьева.

«Мне сразу понравилось. Я сказала: «Да, супер». Ничего другого больше не нужно», – сказала москвичка Виктория Ананьева.

Выбирай классику – и не проиграешь. Такой совет Альберту дал отец. Но чтобы джентельменский комплект – брюки, рубашка и пиджак – не выглядели на празднике слишком строго, выпускник разбавил этот образ обувью в полуспортивном стиле. Все бренды импортные – образ дорого стоит в прямом смысле.

«На самом деле по карману ударило. Папа сказал, что выпускной все-таки раз в жизни, он оптимистично на это смотрел. А я все-таки какие-то цены знал, и меня даже в шок небольшой повергло», – поделился житель Москвы Альберт Ковтунов.

Но чтобы хорошо выгладить, сильно тратиться совсем не обязательно, уверяют стилисты. Главное – уметь правильно подобрать наряд. Правда, в таком случае нужно помнить: придется поискать красивые вещи.

«Мне кажется, бюджетно можно уложиться в пять тысяч рублей. Наверное, легче сделать свой образ и иметь большее количество вариантов, имея примерно 10 тысяч рублей. Там будет большой выбор платьев, и обувь можно будет найти», – объяснила стилист-имиджмейкер Клара Шанхорова.

И ограничивать себя в выборе не стоит. Вечерние платья в пол и строгие смокинги – сегодня не главные наряды выпускных балов. Стилисты призывают не бояться экспериментов. А те, кто давно окончил школу, оценивают наряды иначе. Самое главное, чтобы в нем было удобно. Этим вечером бывшие школьники уж точно не будут сидеть на месте.

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