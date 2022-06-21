Педиатр объяснила, можно ли малышам есть ягоды с косточками

Многих родителей интересует, можно ли давать ягоды с косточками маленьким детям или лучше превращать такую пищу в пюре. Педиатры не советуют этого делать.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Нежный и чувствительный желудочно-кишечный тракт не может переварить столь тяжелый продукт, как косточки поэтому он спровоцирует нарушения пищеварения. Подробности читайте в нашей новости.

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какую пищу с косточками и твердую еду не стоит давать ребенку. Важно, чтобы малыш не мог подавиться подобными продуктами.