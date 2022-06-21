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1 час назад

Педиатр объяснила, можно ли малышам есть ягоды с косточками

Letidor.ru

Многих родителей интересует, можно ли давать ягоды с косточками маленьким детям или лучше превращать такую пищу в пюре. Педиатры не советуют этого делать.

Педиатр объяснила, можно ли малышам есть ягоды с косточками
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Нежный и чувствительный желудочно-кишечный тракт не может переварить столь тяжелый продукт, как косточки поэтому он спровоцирует нарушения пищеварения. Подробности читайте в нашей новости.

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какую пищу с косточками и твердую еду не стоит давать ребенку. Важно, чтобы малыш не мог подавиться подобными продуктами.

Педиатр также посоветовала не пытаться накормить ребенка ягодами с косточками до трех лет. Ранее «Летидор» писал о том, что врач объяснил, как определить, что вы едите слишком много жирной пищи.

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