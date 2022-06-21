Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
29 минут назад

Что категорически нельзя говорить молодой маме

N24.ru

Многие родившие женщины страдают депрессией, их число доходит до 15%, сообщила Общественная служба новостей. И в этот момент важно следить за своим психическим здоровьем, рассказала изданию репродуктолог Наталья Демидова. Эту проблему часто игнорирует окружение женщины, отметила она. А определить состояние можно на основании психиатрического анамнеза, симптомов во время беременности и недавних психосоциальных стрессовых ситуаций.

Что категорически нельзя говорить молодой маме
Фото: unsplashunsplash

«Симптомы, как правило, такие: апатия, усталость, снижение фона настроения. Это может высмеиваться и отторгаться окружением: «А мы тоже рожали и тоже не высыпались!»,

– поделилась врач.

Адаптация к новой роли на фоне гормональных изменений может вызвать серьёзное расстройство. Женщина становится плаксивой, тревожной, настроение у неё подавленное. Ей часто кажется, что она не соответствует ожиданиям окружающих. Другим не хватает интересных событий и общения. К тому же изменился быт, возникает холод в отношениях с мужем.

«В лечении и диагностике послеродовой депрессии помогает внимательное отношение близких, чуткость и возможность женщины вовремя обратиться за помощью. К счастью, было проведено множество исследований лечения с использованием эффективных методов и препаратов. Будьте внимательны к будущей маме»,

– сообщила Наталья Демидова..

Дети,Наталья Демидова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители