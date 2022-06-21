Что категорически нельзя говорить молодой маме

Многие родившие женщины страдают депрессией, их число доходит до 15%, сообщила Общественная служба новостей. И в этот момент важно следить за своим психическим здоровьем, рассказала изданию репродуктолог Наталья Демидова . Эту проблему часто игнорирует окружение женщины, отметила она. А определить состояние можно на основании психиатрического анамнеза, симптомов во время беременности и недавних психосоциальных стрессовых ситуаций.

«Симптомы, как правило, такие: апатия, усталость, снижение фона настроения. Это может высмеиваться и отторгаться окружением: «А мы тоже рожали и тоже не высыпались!»,

Адаптация к новой роли на фоне гормональных изменений может вызвать серьёзное расстройство. Женщина становится плаксивой, тревожной, настроение у неё подавленное. Ей часто кажется, что она не соответствует ожиданиям окружающих. Другим не хватает интересных событий и общения. К тому же изменился быт, возникает холод в отношениях с мужем.