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19 минут назад

Как гормоны матери влияют на поведение будущих детей

Мир24иещё 1

Ученые пришли к выводу, что избыток гормона счастья в организме беременных самок мышей приводит к уменьшению в теле детенышей количества клеток, которые вырабатывают сигналы стресса. Это повышает их любознательность и снижает агрессию, сообщается на сайте Российского научного фонда (РНФ).

Как гормоны матери влияют на поведение будущих детей
Фото: Мир24Мир24

Исследователи проследили за тем, как на рост эмбриона в теле животного повлияют инъекции серотонина. Оказалось, что увеличение его концентрации менял развитие клеток надпочечников, одного из гормональных центров в организме млекопитающих.

Ученые также обратили внимание, что увеличение серотонина в крови понижало скорость размножения хромаффинных клеток внутри растущих эмбрионов. Данные тельца отвечают за выработку адреналина и норадреналина – гормонов, которые выделяются при опасности и стрессе. Соответственно, избыток нейромедиатора у матери снижает в организме число телец плода и уменьшает тревожность и агрессивность.

Данное открытие ученых свидетельствует о том, что связь между уровнями гормона счастья в теле матери и стрессоустойчивостью детенышей помогает животным адаптироваться к изменчивым условиям среды.

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