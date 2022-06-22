Как гормоны матери влияют на поведение будущих детей

Ученые пришли к выводу, что избыток гормона счастья в организме беременных самок мышей приводит к уменьшению в теле детенышей количества клеток, которые вырабатывают сигналы стресса. Это повышает их любознательность и снижает агрессию, сообщается на сайте Российского научного фонда (РНФ).

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Исследователи проследили за тем, как на рост эмбриона в теле животного повлияют инъекции серотонина. Оказалось, что увеличение его концентрации менял развитие клеток надпочечников, одного из гормональных центров в организме млекопитающих.

Ученые также обратили внимание, что увеличение серотонина в крови понижало скорость размножения хромаффинных клеток внутри растущих эмбрионов. Данные тельца отвечают за выработку адреналина и норадреналина – гормонов, которые выделяются при опасности и стрессе. Соответственно, избыток нейромедиатора у матери снижает в организме число телец плода и уменьшает тревожность и агрессивность.