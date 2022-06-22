Не знавшая о беременности женщина пошла в туалет и внезапно родила

Не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Об этом сообщает The Sun.

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Джесс Дэвис рассказала, что у нее не было никаких признаков беременности. Британка не поправилась, у нее продолжалась менструация и сохранялось хорошее и стабильное физическое и эмоциональное состояние. Поэтому внезапное появление ребенка на свет стало для нее настоящим сюрпризом.

Дэвис призналась, что не планировала становиться матерью. Несмотря на это, она была рада рождению малыша. Женщина поделилась новостью в TikTok.