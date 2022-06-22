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3 часа назад

Не знавшая о беременности женщина пошла в туалет и внезапно родила

Lenta.ru

Не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Об этом сообщает The Sun.

Не знавшая о беременности женщина пошла в туалет и внезапно родила
Фото: UnsplashUnsplash

Джесс Дэвис рассказала, что у нее не было никаких признаков беременности. Британка не поправилась, у нее продолжалась менструация и сохранялось хорошее и стабильное физическое и эмоциональное состояние. Поэтому внезапное появление ребенка на свет стало для нее настоящим сюрпризом.

Дэвис призналась, что не планировала становиться матерью. Несмотря на это, она была рада рождению малыша. Женщина поделилась новостью в TikTok.

Ролик набрал почти миллион просмотров и восемь тысяч комментариев. Пользователи поздравили Дэвис с рождением ребенка и признались, что не каждый бы обрадовался подобной неожиданности. «Теперь у меня появился новый страх», — написала одна из них. Другая призналась, что больше всего в жизни боится незапланированной беременности.

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