Как мгновенно успокоить капризного ребенка

В 2019 году, на волне пандемии, я организовала психологический онлайн-клуб для мам (#маматерапияонлайн), которым вдруг стала невероятно актуальна тема капризных, непослушных, «своих чужих» детей.

Фото: CoLady CoLady

Почему дети перестали быть удобными, как раньше?

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В нашем обществе принято называть детей воспитанными тогда, когда они удобны, то есть, тихо и мирно сидят в сторонке, играют или делают уроки и не мешают при этом взрослым.

Система воспитания дома и в детских учреждениях построена по патриархальной системе: прав тот, у кого сила и власть, родителей и взрослых нужно уважать и точка.

Наши дети, как и мы в детстве, очень рано стали удобными не в силу воспитания, а ввиду принуждения, которое замораживает детские чувства и накладывает незаметный, но очень болезненный шрам на всю жизнь.

Всё бы ничего, никто из родителей не задумался бы и не стал копать в этом направлении, если бы не пандемия, которая вынудила всех сидеть под одной крышей и обнажила те самые шрамы, как у взрослых, так и их детей.

Детские травмы незаметны для нас во взрослой жизни, пока мы не столкнёмся с нашими собственными детьми, как с зеркалом, как с отражением.

Итак, на меня обрушилась череда консультаций с мамами, которые дошли до предела, до точки кипения и даже не раз уже успели взорваться и сорваться на детей, которые ещё недавно были под контролем.

Няни, репетиторы, сады и школы прекрасно справляются с миссией замораживания детских чувств и отчуждения детей от родителей. Дети пристроены, есть гаджеты и телевизор в перерывах, на худой конец. Есть чат родителей, где ты понимаешь, что не худшая мать, все так живут.

Ты ложишься спать с почти чистой совестью и чувством выполненного долга, а с утра — с мыслью о том, что твоя главная миссия как родителя — финансовая составляющая, об остальном позаботятся специалисты.

Спасибо пандемии (нужно уметь видеть плюсы в любом минусе) за то, что она открыла многим родителям глаза на их истинные отношения с детьми. Пусть и не сразу, пусть и через запросы типа «с моим ребёнком что-то не так, он невыносим, не слушается, капризничает, издевается надо мной».

Главное — что родитель при этом дошёл до специалиста в принципе, а значит, начало пути к осознанному родительству положено.

5 волшебных фраз, которые помогут ребёнку перестать капризничать

Это про то, что вы чувствуете своего ребёнка на уровне эмоций, мысли и тела. Это не просто и не сразу. Это нужно сначала пропустить через себя, научиться быть родителем для своего внутреннего ребёнка. Отчасти это миссия маматерапии — исцеление мам внутренней мамой.

Кажется, ты расстроился из-за того, что всё пошло не по плану, это грустно, когда наши планы не сбываются, давай перепишем твой план вместе или создадим новый, как тебе идея? Я вижу, как тебе неприятна эта ситуация, ты просто вне себя от злости, поэтому так себя ведёшь. Мне бы тоже было неприятно в такой ситуации, давай я тебя обниму, пожалею и успокою. Представляю, как сильно тебе хочется эту игрушку, она действительно очень красивая, но сейчас я не могу купить её. Мне бы очень хотелось это сделать. Давай поступим так: когда у меня появится такая возможность, мы накопим нужную сумму, вернёмся и купим её. Да, очень жалко уходить сейчас с площадки, понимаю, как тебе неприятно, досадно и грустно. На улице и правда прекрасная погода, дети такие подобрались дружные, весело и задорно, но, к сожалению, нам пора уходить. Давай вместе попрощаемся со всеми и договоримся встретиться в другой раз на том же месте, в тот же час. Ты капризничаешь, потому что устал, мы так долго гуляли, много дел переделали. Ты у меня такой герой, только настоящие супергерои могут преодолеть такие непростые испытания. Давай мы ещё чуть-чуть поиграем в супергероев, чтобы добраться до дома, а там тебя ждёт долгожданная победа и суперприз. И если вы только дозреваете до той мысли, что возможно, и в ваших отношениях с детьми давно не всё так гладко, в качестве шпаргалки предлагаю вашему вниманию 5 волшебных фраз, которые помогут ребёнку перестать ныть и капризничать, а вам проще реагировать на это:

Помните про то, что детям до трёх лет бесполезно что-то объяснять, когда они плачут, их внимание нужно переключать.

С детьми постарше можно и нужно пробовать договориться, но только после того, как вы контейнировали свои эмоции и приняли чувства самого ребёнка.

Если вы не переносите детский плач и буквально разрушаетесь или взрываетесь в критическом моменте, вам стоит обратить внимание на свои эмоции и проработать их со специалистом. Это, чаще всего, про внутреннего ребёнка и ваши детские травмы.

Ещё больше информации про внутреннего и внешнего ребёнка и о взаимодействии с ними в моём авторском проекте #маматерапияонлайн.