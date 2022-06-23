Как мгновенно успокоить капризного ребенка

В 2019 году, на волне пандемии, я организовала психологический онлайн-клуб для мам (#маматерапияонлайн), которым вдруг стала невероятно актуальна тема капризных, непослушных, «своих чужих» детей.
В нашем обществе принято называть детей воспитанными тогда, когда они удобны, то есть, тихо и мирно сидят в сторонке, играют или делают уроки и не мешают при этом взрослым.
Система воспитания дома и в детских учреждениях построена по патриархальной системе: прав тот, у кого сила и власть, родителей и взрослых нужно уважать и точка.
Наши дети, как и мы в детстве, очень рано стали удобными не в силу воспитания, а ввиду принуждения, которое замораживает детские чувства и накладывает незаметный, но очень болезненный шрам на всю жизнь.
Всё бы ничего, никто из родителей не задумался бы и не стал копать в этом направлении, если бы не пандемия, которая вынудила всех сидеть под одной крышей и обнажила те самые шрамы, как у взрослых, так и их детей.
Детские травмы незаметны для нас во взрослой жизни, пока мы не столкнёмся с нашими собственными детьми, как с зеркалом, как с отражением.
Итак, на меня обрушилась череда консультаций с мамами, которые дошли до предела, до точки кипения и даже не раз уже успели взорваться и сорваться на детей, которые ещё недавно были под контролем.
Няни, репетиторы, сады и школы прекрасно справляются с миссией замораживания детских чувств и отчуждения детей от родителей. Дети пристроены, есть гаджеты и телевизор в перерывах, на худой конец. Есть чат родителей, где ты понимаешь, что не худшая мать, все так живут.
Ты ложишься спать с почти чистой совестью и чувством выполненного долга, а с утра — с мыслью о том, что твоя главная миссия как родителя — финансовая составляющая, об остальном позаботятся специалисты.
Спасибо пандемии (нужно уметь видеть плюсы в любом минусе) за то, что она открыла многим родителям глаза на их истинные отношения с детьми. Пусть и не сразу, пусть и через запросы типа «с моим ребёнком что-то не так, он невыносим, не слушается, капризничает, издевается надо мной».
Главное — что родитель при этом дошёл до специалиста в принципе, а значит, начало пути к осознанному родительству положено.
Это про то, что вы чувствуете своего ребёнка на уровне эмоций, мысли и тела. Это не просто и не сразу. Это нужно сначала пропустить через себя, научиться быть родителем для своего внутреннего ребёнка. Отчасти это миссия маматерапии — исцеление мам внутренней мамой.
Помните про то, что детям до трёх лет бесполезно что-то объяснять, когда они плачут, их внимание нужно переключать.
С детьми постарше можно и нужно пробовать договориться, но только после того, как вы контейнировали свои эмоции и приняли чувства самого ребёнка.
Если вы не переносите детский плач и буквально разрушаетесь или взрываетесь в критическом моменте, вам стоит обратить внимание на свои эмоции и проработать их со специалистом. Это, чаще всего, про внутреннего ребёнка и ваши детские травмы.
Ещё больше информации про внутреннего и внешнего ребёнка и о взаимодействии с ними в моём авторском проекте #маматерапияонлайн.
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