Как помочь ребенку не забыть школьную программу в каникулы

Учеба – это непрерывный процесс, если его забросить на 3 летних месяца, то в сентябре ребенок придет в школу, забыв все, чему учился в течение года. Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала «Федеральному агентству новостей», как помочь ребенку сохранить школьные знания в период летних каникул.

Специалист отмечает, что загружать ребенка учебой в законные каникулы – негуманно. Поэтому возникает вопрос — как сделать так, чтобы ребенок и отдохнул, и сохранил интерес к познанию нового, а в идеале приобрел новый полезный навык. «Не нужно заставлять учиться по школьной программе, ведь учеба не ассоциируется с чем-то приятным, скорее, с обязаловкой. Вам поможет edutainment (образование и развлечение) – это подход к учебе, который превращает процесс получения новых знаний в игру. Это походы в музеи и научные центры, IT-лагеря, тематические квесты, онлайн-курсы, творческие мастерские. В школе у учителя меньше простора для творчества, но летом вы сами можете организовать интересный досуг в стиле научпоп. Посвятите походу в экспериментаниум своего города день — и ребенок еще неделю будет проводить эксперименты с содой и уксусом на кухне и выкладывать результат в соцсети», — порекомендовала Анастасия Екушевская.